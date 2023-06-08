Невролог Алехина назвала самый очевидный и важный признак деменции

В 2050 году число случаев деменции составит 139 000 000 человек. Деменция невероятно распространена среди населения в целом. Это бомба замедленного действия.

“Мы можем очень быстро лечить сердечные заболевания, но деменция все еще представляет риск для мозга”, – говорит невролог Александра Алехина. Этот неутешительный прогноз заставляет задуматься о симптомах. Существуют симптомы, которые могут свидетельствовать о психическом заболевании:

Изменения личности

Изменяется способность пациента выполнять работу

Забывчивость

Трудно найти нужные слова

Ходьба с трудом.

Будьте внимательны к следующим симптомам: Потеря памяти, неспособность сосредоточиться, трудности при выполнении повседневных задач, путаница во времени и месте, изменения настроения. Некоторые люди могут казаться другими. Хотя некоторые факторы, такие как ваш возраст, неизбежны, вы можете изменить образ жизни, чтобы снизить вероятность развития деменции. Вы можете улучшить свое здоровье, придерживаясь сбалансированной диеты, бросив курить или сократив потребление алкоголя. Также важно оставаться умственно, физически и социально активным.