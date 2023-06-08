 

“В раю”: Дочь Бони сделала ей массаж стоп

08.06.2023, 16:58, Разное
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Виктория Боня буквально сбилась со всех ног рассказывая публике о чудодейственных свойствах отвара из кактусов, чьи большой фанаткой она давным-давно является. Кроме того, нельзя забывать и то, сколько километров она нашагала по красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля.

В результате Виктория вымоталась так сильно, что, по мнению некоторых, даже не смогла найти силы, чтобы дойти до массажного салона. К счастью, рядом оказалась дочь светской львицы, которая и помогла своей матери снять напряжение в гудящих ногах.

То, как дочь Виктории Бони сделала ей массаж стоп, мать запечатлела на камеру телефона и, разумеется, выложила в свой блог. Не забыла она подчеркнуть и то, сколько положительных эмоций испытала: массаж проходил на террасе ее квартиры в Монако, где Боня проживает более 10 лет.

“Я в раю”, – поделилась шатенка под снимком, на котором ее дочь монегаска держит ее за пальцы ног.

Напомним, что Анджелина Летиция Смерфит родилась, пока зкс-звезда “Дома-2” состояла в отношениях с наследником ирландского миллионера Алексом Смерфитом. Пара познакомилась в 2010, стала родителями в 2012 и рассталась в 2017 году. Весной 2023 года дочери Виктории Бони исполнилось 11 лет.


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