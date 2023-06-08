 

От тревоги нужно есть инжир

08.06.2023, 16:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Инжир – это фрукт, который является ценным источником питательных веществ и витаминов. Он обладает многими полезными свойствами, которые могут помочь поддерживать здоровый образ жизни.

Одна из главных польз фрукта заключается в том, что он может снизить уровень тревоги. Инжир содержит вещество под названием антиоксидант, который помогает снизить уровень стресса в организме. Кроме того, он содержит магний и другие минералы, которые также могут помочь в борьбе с тревожностью.

Инжир также может повысить когнитивные функции и улучшить память. Этот фрукт содержит много антиоксидантов, которые помогают защитить мозг от ущерба, вызванного свободными радикалами. Кроме того, он содержит много витамина C и К, которые играют важную роль в поддержании здоровья мозга.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Губернатор Ставрополя отказался признать существование Луны

08.06 / Доктор Андреева: Оптимизм и позитивное отношение к жизни позволят прожить на 7 лет дольше

08.06 / Невролог Алехина назвала самый очевидный и важный признак деменции

08.06 / Драка иноагентов в Лондоне – Кашин избил Невзорова за русофобские высказывания

08.06 / Скандалы: Место силы Украины в центре Москвы

08.06 / “В раю”: Дочь Бони сделала ей массаж стоп

08.06 / Определили участки ДНК, которые отвечают за долгую жизнь

08.06 / Граница дозволенного

08.06 / Скандалы: «Если там и была хорошая энергетика, она давно убита»

08.06 / Тарасова сообщила о самочувствии из-за слухов о вызове скорой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика