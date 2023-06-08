Определили участки ДНК, которые отвечают за долгую жизнь

Недавние исследования, проведенные британскими учеными, выявили интересные факты о долголетии человека. Ученые обнаружили, что существует определенный микроэлемент, который играет важную роль в процессе старения.

Этот микроэлемент представляет собой некую форму рна, которая защищает организм от повреждений и помогает предотвратить возможные заболевания. Исследовательская группа также нашла определенные участки ДНК, которые влияют на продолжительность жизни человека.

Британские ученые проводят дальнейшие исследования, чтобы понять, как именно этот микроэлемент работает в организме, и как его можно использовать для борьбы со старением. Возможно в будущем мы сможем жить дольше и наслаждаться жизнью полностью.