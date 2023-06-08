Граница дозволенного

На юге Воронежской области выросли цены на жилье, гостиницы и услуги путан.

Поселок городского типа Кантемировка с расположенным здесь пунктом погранпропуска «Бугаевка» — главные ворота из центра РФ в Донбасс. С тех пор как в конце 2017 года был сдан в эксплуатацию участок железнодорожного хода на юг РФ в обход Украины, станция Кантемировка превратилась из транзитной в тупиковую — поезда теперь не заходят сюда, уходя от Журавки налево к Зайцевке — и далее на юг.

Сегодня в 10-тысячной до недавнего времени Кантемировке одномоментно находится не менее 12 тысяч человек:

все немногочисленные гостиницы и хостелы забиты — они отданы под проживание военнослужащих либо переселенцев из Донбасса. Все, что могло быть сдано в аренду, — сдано полностью, притом по ценам, которые в прежние времена местным даже и не снились.

Вокруг станции (особенно возле путей) — полно мусора, следов «жизнедеятельности» военнослужащих: объедки, пустые бутылки, презервативы…

Как говорят местные жители, стоимость услуг членов крошечного «профсоюза» здешних путан с начала СВО возросла в 1,5–2 раза, а конкуренцию им составляют наезжающие коллеги из соседних городов — Россоши и Богучара.

Соответственно, выросли цены и на местных рынках — такого ажиотажного спроса на продукты и выпивку в этих местах не было с тех пор, как с 2015 по 2017 год силами железнодорожных войск Минобороны на территории района (и соседней Ростовской области) строился тот самый железнодорожный обход территории Украины общей протяженностью более 130 км.

Алексей Ключев

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