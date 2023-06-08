 

Последствия COVID хуже рака

08.06.2023, 14:25, Разное
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Ковид-19 стал первопричиной многих глобальных проблем, которые сегодня ставят под угрозу жизни и здоровье миллиардов людей по всему миру. Кроме того, ученые нашли еще одну опасность, которая, возможно, может иметь еще более серьезные последствия, чем сам вирус – это длительное нарушение функций организма после перенесенного COVID.

По данным исследователей, более 10% заболевших Ковидом сталкиваются с таким явлением, как “длительный Ковид”. Симптомы этого состояния могут сохраняться даже после того, как вирус уже покинул организм. Люди сталкиваются с интенсивной усталостью, ослаблением иммунной системы, нарушениями сердечно-сосудистой системы, болезнями легких и накоплением жидкости в легких. Кроме этого, “длительный Ковид” может вызвать нарушения мозговой деятельности, приводящие к проблемам со зрением, потере памяти и общей дезориентации в пространстве.

Ученые утверждают, что длительные последствия после перенесенного Ковида могут иметь гораздо более серьезные последствия, чем на первый взгляд может показаться. По словам экспертов, это может стать своего рода “временной раковой опухолью”, когда ослабленный организм уже не в состоянии бороться с новыми инфекциями и заболеваниями. Кроме того, длительное Ковид может вызвать психические расстройства и депрессию.


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