 

«Высосать африканские недра»: Евгений Пригожин назвал реальные цели западных стран в Африке

08.06.2023, 14:25, Разное
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, какие цели западные страны преследуют в Африке. По его словам, они хотят «высосать» природные ресурсы региона.

Редакция издания Al Mayadeen обратилась к Пригожину с просьбой рассказать о деятельности ЧВК «Вагнер» во время проведения спецоперации. Журналистов заинтересовал вопрос о работе подразделения в Африке.

Владелец «оркестра» заявил, что роль «музыкантов» очень велика. Бойцы показывают африканским народам, что те могут противостоять внешней агрессии. Он также назвал реальные цели западных стран на территории Африки.

«ЧВК «Вагнер» показывает африканским народам, что они могут бороться с внешней агрессией, а также с действиями террористов и бандформирований на территории Африки. ЧВК «Вагнер» доказывает, что африканские народы можно защитить. Этим никаким образом не занимается ООН и другие государства. Они думают только о том, как высосать африканские недра», – цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Он также объяснил различие между ЧВК «Вагнер» и западными ЧВК. По словам главы «оркестра», его формирование – это полноценная армия с самолетами, вертолетами и другим оснащением. Бойцы ЧВК «Вагнер» с легкостью останавливают конфликты и прекращают агрессию.

Ранее Пригожин заявил, что формирование вновь начнет выполнять боевые задачи. В данный момент «музыканты» находятся в тренировочных лагерях. По его словам, после отдыха они вернутся к работе, так как их помощь точно понадобится.


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