Выглядим стильно в 40 лет, добавив правильную юбку нужной длины

Наверняка большая половина представительниц прекрасного пола за 40 лет хочет выглядеть стильно и элегантно, а также в гармоничном соответствии со своим возрастом. О том, как правильно выбрать юбку и как ее стилизовать, пойдет речь в данной статье.

Длина

Некоторые дамы предпочитают по-прежнему носить мини-юбки. Если вы являетесь обладательницей стройной фигуры, это можно себе позволить. Однако все же не стоит надевать слишком короткую юбку, достаточно выбрать длину чуть выше колена. А лучше обратить внимание на стильные юбки-миди, которые сегодня в моде и отлично смотрятся на женщинах старше сорока лет.

С завышенной талией

Очень красиво и элегантно смотрятся юбки с завышенной талией. Они подчеркивают стройность и грациозность, а также визуально увеличивают рост. Вы можете сочетать их с любым верхом по своему усмотрению, а также не игнорировать наличие пояса, который сейчас в тренде.

С цветочным принтом

Юбки с цветочной расцветкой также могут стать частью вашего летнего гардероба. Подберите под юбку однотонный верх, чтобы образ в целом не казался слишком перегруженным. Старайтесь также выбирать не очень крупные принты, особенно если мечтаете выглядеть более стройной, поскольку большие цветы визуально добавляют объема.

Асимметричная юбка

Также является очень правильным выбором, во-первых, потому, что асимметричный стиль сегодня в тренде. Во-вторых, благодаря такому фасону вы сможете удачно моделировать фигуру. Юбка средней длины с асимметрией будет визуально стройнить и увеличит рост (особенно если сочетать ее с обувью на каблуке или платформе).

Джинсовая

Женщинам за сорок не только не возбраняется, а настоятельно рекомендуется иметь в своем гардеробе джинсовую юбку. Она смотрится эффектно, отлично стилизуется и замечательно сочетается с другими вещами. Отдайте предпочтение остроносой обуви, избегайте ботинок, длинных рубашек, плащей и глубоких вырезов, используйте длину миди или макси. Образ станет привлекательным и лаконичным, эффектным и универсальным в плане применения (повседневным, деловым и даже нарядным).

Плиссированная

Это замечательный выбор для обладательниц узких бедер. Плиссировка поможет придать им больше объема и сделает фигуру более женственной. Выберите юбку длиной ниже колен и сочетайте ее с однотонным верхом. Это может быть блуза с длинными рукавами (отличным решением будет использовать сетчатые или гипюровые рукава, которые сейчас в тренде) или однотонная рубашка.