 

“Круговые румяна”: как заставить тренд макияжа из 80-х работать в 2023 году

08.06.2023, 14:06, Разное
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Наверняка некоторые из вас помнят о тренде из 80-х, когда румяна наносились непосредственно на щеки. Сегодня эта тенденция снова актуальна, но вы можете выглядеть современно на все сто процентов, поскольку предлагается более усовершенствованная версия нанесения макияжа. Именно о ней пойдет речь в данной статье.

Отличия в технике прошлого тренда и современной версии

Как уже было сказано, румяна в восьмидесятых года использовались исключительно для того, чтобы сделать щеки розовыми. Они наносились непосредственно на скулы, и этого было достаточно для обозначения румянца.

Сегодня используются так называемые круговые румяна, которые не только освежают, но и моделируют, а также скульптурируют лицо. Имеется в виду то, что форма станет более утонченной, кожа засияет, будут подчеркнуты красивые черты, и в первую очередь глаза.

Преимущества

Их очень много, и о некоторых уже было сказано выше. Этот способ нанесения макияжа является одним из самых удачных для скульптурирования, он также помогает выглядеть максимально естественно и без лишней яркости даже при наличии достаточного количества нанесенных румян.

Данный макияж отлично стилизуется, могут быть использованы любые оттенки косметики, а также подбираться любые комплекты одежды (подойдет для любого стиля и направления).

Техника нанесения

В первую очередь рекомендуется нанести тональную основу на лицо. Затем окунуть кисть в румяна (если используете жидкие румяна, возьмите часть на руку, после чего также окуните в нее кисть) и нанесите на скулы, внешнюю часть век и виски круговыми движениями.

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Тщательно растушуйте, можете поставить под нижним веком одну точку более ярких румян и также равномерно распределить по указанным выше участкам лица. После можете покрыть лицо рассыпчатой пудрой. Все, что касается “круговых румян”, выполнено.

Вместо заключения

Вы можете уже отправляться в офис или на прогулку, на вечеринку или свидания, поскольку у вас уже есть красивый, модных и стильный макияж.

Однако у вас есть возможность еще больше усилить эффект, использовав мягкую подводку и немного туши для ресниц (без теней, там уже использованы румяна). Отличной идеей станет покрыть губы розовым блеском (подберите цвет, который повторяет или гармонично сочетается с цветом румян).

Вы будете выглядеть максимально привлекательно благодаря этой технике, поскольку сегодня скульптурирование лица широко используется и популяризуется (а круговые румяна дают возможность изменить форму, приблизив ее к идеальной).


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