Знай, от чего страхуешься

– Перед поездкой в отпуск хочу застраховать свою квартиру, но не знаю, в каких случаях страховка будет работать? Как это сделать грамотно, чтобы была гарантия выплат, если что-то случится. – Владимир Д, Ярославская область.

Отвечает заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов:

– Чаще всего имущество страхуют от пожара, затопления или кражи. При заключении договора нужно особое внимание обратить на границы страхового случая. Например, при страховании домашнего имущества от огня могут не считать страховым случаем пожар, который произошел из-за короткого замыкания или проблем с бытовыми приборами. Очевидно, что возмещения не будет, если этого случая нет в страховом договоре или он попал в список исключений из страхового покрытия. Но это можно и нужно проверить до заключения договора.

На основании указа Банка России с 1 апреля 2023 года страховщики ещё до подписания договора добровольного страхования должны предоставлять клиентам ключевой информационный документ. Он должен содержать информацию об основных условиях страхового продукта в табличной форме и простом изложении. В частности, эта краткая и понятная памятка содержит информацию о перечне страховых рисков, событиях, которые не являются страховым случаем, порядке получения страховой выплаты, основаниях для возврата страховой премии и досудебном урегулировании спора.

В памятке есть информация и о периоде охлаждения, который составляет 14 дней, когда страхователь может отказаться от страховки, вернув уплаченную страховую премию. Не спешите подписывать документы, пока тщательно не изучите этот документ и не поймете все условия приобретаемого полиса.

И еще пара советов. Обязательно проверьте на сайте Банка России, есть ли у страховой компании, куда вы хотите обратиться за услугой, лицензия на добровольное имущественное страхование. Далее имеет смысл сравнить условия, которые предлагают разные компании. Это легко сделать, изучив те самые памятки, которые страховщики предоставляют клиентам до подписания договора.

Больше информации о правах, которые получают люди, застраховавшие имущество, вы найдете на нашем информационно-просветительском портале Финкульт.инфо. Там же вы найдете четкий алгоритм действий при наступлении страхового случая.