 

Бросившую пить Волочкову сняли с бокалом

08.06.2023, 13:13, Новости дня
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Балерину всея Руси нередко критиковали из-за ее провокационных выходок. Более того, после интервью Алене Жигаловой, все кому не лень стали обвинять артистку в пристрастии к алкоголю. Сама Анастасия Волочкова убеждала, что никаких проблем со спиртным у нее нет.

Тем не менее, пару дней назад артистка сделала смелое заявление. Она рассказала поклонникам о том, что решила бросить пить. Приняла блондинка такое решение после возвращения с Мальдив, а также заручилась поддержкой со стороны Прохора Шаляпина. Правда, сухой закон в жизни звезды просуществовал недолго.

Вчера Анастасию Волочкову сняли в одном из столичных заведений. Она была в компании молодого певца и с бокалом в руках. Балерина сразу расставила все точки: в своем микроблоге она заверила, что артист – ее близкий друг, с которым ей было приятно встретиться. И в такой хорошей компании она позволила себе бокал вина.

Можно было бы предположить, что звезда сбилась с пути из-за стресса, который сопровождал ее из-за плотного рабочего графика как раз в тот день, когда она встречалась с молодым приятелем. Правда, как пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”, в этом случае от алкоголя лучше отказаться. Однако, как отметила сама балерина, дело совсем в другом.

“С тобой рядом это невозможно было не сделать. В окружении белых роз”, – обратилась к артисту Анастасия Волочкова перед камерой, хвастаясь полученным букетом.


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