 

“Горы пытались от нас избавиться”: звезда фильма “Прямой эфир” рискнула жизнью на съемках

08.06.2023, 13:12, Новости дня
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После выхода на экраны сериала “Комплекс бога” российского актера Кирилла Кяро часто упрекали в том, что он играет персонажей одной и той же профессии – психиатра. Кяро не видит в этом ничего плохого и уверен, что для него эта роль еще не отыграна полностью. Поэтому недавно он снялся в роли психиатра еще в одном фильме “Детектор”. Перед тем, как сыграть свою роль, Кяро проходит огромную подготовку каждый раз. Иногда он лично общался с психологом, чтобы понять нюансы его работы.

Выхода некоторых картин Кирилл Кяро боялся, так как не был уверен в актуальности. Речь идет о картине “Прямой эфир”. Актеру казалось, что кинолента немного запоздала с выходом. У Кирилла в фильме была непростая задача — по задумке режиссера Карена Оганесяна простоять на одном месте почти все съемки. Зато работа шла в потрясающе красивом месте — в горах Северной Осетии. Все осложнялось погодными условиями. Природа буйствовала.

“Иногда горы нас принимали, иногда пытались от нас избавиться”, – рассказал Кирилл Кяро в интервью WomanHit.

Актер признался, что на съемках его порой охватывал страх, ведь недалеко от того места было Кармадонское ущелье, где погиб Сергей Бодров. В голову Кяро лезли разные неприятные мысли. Ему пришлось фактически рискнуть жизнью ради съемок, ведь неуправляемая стихия в горах могла повести себя совершенно непредсказуемо.


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