 

Мнение: Зачем Эрдоган позвонил Путину?

08.06.2023, 12:55, Разное
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Из текста, выложенного на сайте Кремля, не понятно, кто кому позвонил. Путин  Эрдогану.  Или  наоборот.  Но факт, что президенты России и Турции поговорили по телефону. Понятное дело, обсудили вопросы российско-турецкого сотрудничества и взаимовыгодного партнерства, отметили «приверженность последовательной реализации совместных проектов в сфере энергетики, торговли и туризма».

А главной темой телефонного разговора стал «обмен мнениями по ситуации вокруг Украины».

На сайте Кремля написано: «Владимир Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Наглядный пример тому – варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе» (отсюда).

Скорей всего,  это Эрдоган позвонил Путину. Потому что перед разговором с президентом России президент Турции звонил  президенту Украины.  И поговорил  с  Владимиром Зеленским о ситуации вокруг Каховской ГЭС. В канцелярии турецкого лидера журналистам сообщили: «Президент Эрдоган заявил, что может быть создана комиссия с участием экспертов противоборствующих сторон [России и Украины], ООН и международного сообщества, включая Турцию, для проведения обстоятельного расследования атаки на ГЭС» (отсюда).   Мол, Эрдоган подчеркнул, что Турция со своей стороны готова сделать всё, что в ее силах, чтобы поспособствовать в этом вопросе. Турецкий лидер считает, что для этого также можно использовать «такой же механизм переговоров, как в случае с зерновым коридором».

Не понятно, зачем Эрдоган звонил Путину? Зачем создавать международную комиссию по расследованию, если президенту России уже доложили, что Украина «совершает военные преступления», «организует диверсии», «использует террористические методы», в общем, сделала ставку «на эскалацию боевых действий», а разрушение Каховской ГЭС – это «варварская акция» именно Украины?

Что может добавить международное расследование с участием «ООН и международного сообщества, включая Турцию» в представление Владимира Путина о том, что произошло с Каховской ГЭС?

На архивном снимке президенты России и Турции, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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