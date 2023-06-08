В Москве работает сервис, позволяющий диагностировать сразу 7 заболеваний

В РФ продолжается внедрение новых технологий для улучшения медицинской диагностики. Недавно в Москве появился второй сервис искусственного интеллекта для диагностики семи заболеваний одновременно.

СОГАЗ-Мед, одна из крупнейших медицинских страховых компаний России, запустила его для улучшения качества диагностики и скорости определения заболеваний. Новый сервис, созданный в сотрудничестве с компанией Imsight, работает на базе искусственного интеллекта и позволяет проводить комплексную диагностику сразу семи заболеваний: онкологии, туберкулеза, инфекционных заболеваний, хронических заболеваний легких и сердца, а также нарушений метаболизма и нарушений обмена веществ.

Пациентам необходимо пройти компьютерную томографию легких, после чего результаты обрабатываются специальными программами и системами искусственного интеллекта. Это позволяет значительно увеличить точность исследования и сократить время, потому что компьютерные программы могут обрабатывать большие объемы данных и быстро выявлять патологии, которые зачастую могут остаться незамеченными при обычной диагностике.