Профилактика облысения и устранение ломкости: масло амлы – простой секрет здоровья волос (рецепты масок)

Применение масла для массажа кожи головы является отличным средством для поддержания красоты и здоровья волос. Отличным решением станет масло амлы.

Этот продукт приносит много пользы нашим волосам. Амла помогает избавиться от перхоти, дерматита кожи и зуда. Также это средство помогает предотвратить истончение волос, закрыть поврежденные чешуйки кутикулы.

Масло амлы помогает нормализовать кровообращение, заживляет небольшие трещинки и питает волосяные луковицы. В результате этого волосы намного лучше растут и пробуждаются спящие луковицы.

Масло амлы производят путем замачивания плодов китайского крыжовника в масле-носителе до тех пор, пока не будут извлечены все требуемые фитонутриенты. Затем полученное средство очищают.

Польза масла амлы

Это средство обладает противопаразитарным действием и помогает уменьшить облесение. Также масло амлы способствует более быстрому росту волос и улучшению состояния прядей.

Это средство содержит в своем составе множество различных питательных веществ, в частности, таких как витамины С и А, железо, аминокислоты, белки. Это достаточно сильный антиоксидант, который помогает защитить пряди от повреждения свободными радикалами. Кроме того, масло амлы обладает выраженными противогрибковыми и антибактериальными свойствами.

Масло амлы имеет довольно довольно насыщенный состав. В нем присутствуют минералы и витамины, флавоноиды, полифенольные соединения, жирные кислоты и многие другие вещества.

Это средство помогает устранить повышенную сухость и ломкость прядей, предотвращает раннее появление седины, нормализует функционирование сальных желез, усиливает кровообращение кожи головы и стимулирует рост волос.

Стоит помнить о том, что использовать масло амлы для светлых волос нужно очень осторожно, так как это средство способствует окрашиванию прядей.

Как правильно применять масло амлы

Можно использовать его как самостоятельное средство, так и в составе различных масок. Эликсир обычно наносится на кожные покровы головы или же по всей длине волос.

Масло амлы обладает выраженными восстанавливающими свойствами. Оно помогает вернуть красоту и здоровье волос.

Легче всего использовать масло амлы в чистом виде, подогретым, без добавления дополнительных компонентов.

Маска воздействует на волосы комплексно, увлажняя и укрепляя их, а также придает прядям красивый ухоженный вид.

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Как правильно наносить масло амлы?

Для нанесения жидкость нужно подогреть на водяной бане до температуры 40 градусов. Нужно помассировать кожу головы с маслом, аккуратно втирая смесь в корни 3-5 минут. Затем распределить его по всей длине волос и тщательно смазать кончики волос. Надеть на голову шапочку для душа и укутать полотенцем. Смыть через 1,5-2 часа с шампунем.

Можно использовать масло амлы для обогащения готовых косметических средств. Для этого нужно добавить немного средства в маску или бальзам. Достаточно всего лишь 5-7 капель на порцию.

Масло амлы хорошо подходит для массажа кожи головы. Можно смазывать кончики волос, чтобы предотвратить сечение и спутывание прядей. Для этого достаточно нанести 2-3 капли масла амлы, предварительно растерев его в ладонях.

Вот несколько хороших рецептов масок с маслом амлы.

Маска от повреждения и выпадения волос

Перемешать по 3 ст. л. масла амлы и касторового масла. Выжать в полученную смесь сок половины лимона. Нанести готовое средство на пряди и хорошо втереть в корни волос. Оставить на 1 час. Нужно использовать это средство 1-2 раза в неделю.

Маска против ранней седины

Нужно немного подогреть 3 ст. л. масла миндаля с 2 ст. л. масла амлы. Полученную смесь перемешать с 1 ч. л. меда. Готовое средство нанести на пряди на 1,5-2 ч. Применять его нужно как минимум 1 раз в неделю.

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Маска для ускорения роста волос

Нужно немного нагреть 2 ст. л. масла амлы. Добавить 5 капель масла кокоса или авокадо и 1 ч. л. порошка горчицы. Полученное средство втереть в кожу головы и распределить по всей длине прядей, но не наносить на кончики волос. Кончики предварительно лучше смазать маслом оливы. Смыть маску через 15-20 минут.

Маска против ломкости волос

Перемешать 2 ст. л. предварительно подогретого масла амлы с 2 яичными желтками. Полученное средство тщательно распределить по всей длине волос. Сверху надеть шапочку для душа и укутать полотенцем. Спустя час смыть маску прохладной водой.

Восстанавливающая маска

Нужно перемешать 2 ст. л. масла амлы с таким же количеством сметаны. Добавить 2-3 капли эфирного масла розмарина. Нанести на волосы на 1 час и смыть с использованием очищающего шампуня. Нужно применять это средство 2 раза в неделю. Проводить курс 12-15 процедур.

Предостережение

Само по себе масло амлы не закупоривает попы и не приводит к появлению жирного блеска.

Однако стоит помнить о том, что в некоторых случаях это средство может спровоцировать раздражение и воспаление. Чтобы проверить безопасность применяемого средства, нужно предварительно провести патч-тест.