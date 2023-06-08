 

Южная Корея потребовала от Украины не запрещать песни Виктора Цоя

08.06.2023, 11:33, Разное
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Министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бёнсе вручил официальную ноту протеста послу Украины Дмитрию Пономаренко с требованием снять все ограничения на исполнение песен Виктора Цоя.

Если Киев продолжит «дискриминацию музыкантов корейского происхождения», то Сеул введёт против Украины экономические санкции и вынесет вопрос на обсуждение Генеральной ассамблеи ООН.

– Мы рассматриваем Виктора Цоя как корейца, который хоть и пел на русском языке, но никогда не забывал о своей настоящей родине. Правительство Республики Корея считает неприемлемым, что творчество нашего соотечественника запрещено на территории Украины и требует немедленно снять все ограничения, – говорится в ноте, опубликованной на сайте южнокорейского МИД.

Киев пока никак не прокомментировал требования Сеула, но, по информации запрещённой в России «Украинской правды», офис президента Украины планирует неофициально разрешить исполнение песен группы «Кино» на территории страны

– Объявить открыто, что теперь на Цоя нет запретов – это означает признать ошибку. Сориться с корейцами нам сейчас нельзя, поэтому есть мнение выпустить непубличную рекомендацию не препятствовать исполнению его песен, – рассказал источник издания в окружении Зеленского.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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