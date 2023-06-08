 

OnePlus готовится к запуску своего первого складного смартфона

08.06.2023, 11:30, Разное
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OnePlus планирует представить свой первый складной смартфон в августе 2023 года. Об этом пояснила компания Pricebaba.

Устройство было анонсировано компанией во время презентации смартфона OnePlus 11 в августе. Тогда производитель не раскрыл никаких подробностей. Источник утверждает, что OnePlus Fold будет представлен в Нью-Йорке в первые две недели августа. Девайс будет сразу же запущен на мировом рынке. OnePlus Fold, согласно слухам, будет выпускаться в формате, похожем на книгу, как Samsung Galaxy Z Fold или другие аналогичные продукты. Этот смартфон оснащен 8-дюймовым QHD+ OLED-дисплеем и дополнительным 6,5-дюймовым FHD+ OLED. Частота обновления обоих экранов составляет 120 Гц.

Это новое устройство будет поставляться с 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ ПЗУ и процессором Snapdragon 8 Gen 2. Смартфон также может похвастаться батареей емкостью 4 800 мАч, которая может заряжаться при 80 Вт. Стоимость устройства пока неизвестна.


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