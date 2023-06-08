Мнение: Беспилотные грузовики выходят на российские дороги

В ближайшие недели между Петербургом и Москвой запускают беспилотные грузовики (ссылка). Разработчики решили подстраховаться и сделали подробнейшую карту трассы М11, чтобы робот полагался в движении не на свой водительский здравый смысл, а на детально прописанную разметку: где какой знак, где какая полоса.

У кожаных водителей мало шансов в борьбе за свои рабочие места. Робот соблюдает правила, едет без остановок, гораздо реже попадает в аварии. Работать робот может круглосуточно, 24 часа в день, причём в любую погоду. Как мы с вами на днях обсуждали, это особенно полезно на севере, где живым водителям в буран выезжать опасно, тогда как роботы готовы рисковать. Если сломается машина с живым водителем внутри, будет очень неприятно: особенно этому водителю. Если сломается машина с автопилотом, она спокойно подождёт на трассе, пока погода не придёт в норму.

При этом технология автопилотов постоянно дорабатывается. Минимально жизнеспособный продукт у разработчиков уже есть (их, кстати, в России несколько десятков), а дальше с каждым месяцем техника будет становиться дешевле, программы — умнее, система в целом — удобнее и надёжнее. Человек обречён проиграть эту гонку, так как эволюция гомо сапиенса идёт на несколько порядков медленнее, и так как резкое понижение зарплат дальнобойщикам — это путь в никуда.

В ближайшие несколько лет в России беспилотным грузовикам можно будет ездить по специально выделенным для них дорогам общей протяжённостью в 20 тысяч километров, то есть или между крупными городами, или в сторону границы (в Китай), или от автомагистралей к крупным складам внутри городов. Полагаю, за это время технологии обкатают достаточно, чтобы примерно после 2023 ограничения сняли вовсе. Вот этот момент давление уволенных дальнобойщиков на рынок труда станет особенно неприятным.

В сельском хозяйстве, кстати, где бюрократических ограничений меньше, беспилотные комбайны — давно уже проза жизни. Как заметил в недавней беседе про будущее Дмитрий Белоусов, тройка из двух механизаторов и искина заменяет пятерых сельхозработников (ссылка). Несложно подсчитать, что потребность в кадрах сокращается тем самым в 2,5 раза. Работали в агрохолдинге на поле 250 человек, теперь работают 100, остальным 150 надо искать другое приложение сил.

Пока что новые технологии убежище предоставляют — в России сейчас больше миллиона курьеров (ссылка). Однако работа курьера навряд ли останется массовой надолго. Мне она напоминает «проблему последней мили» начала нулевых, когда быстрым интернетом были обеспечены только провайдеры, а до конкретных офисов и квартир тянуть кабели было дорого и тяжело. В качестве временного решения мы в те годы применяли модемы, которые занимали городской телефон. Вскоре нашлись более удобные решения, и модемы практически вымерли, оставшись только в некоторых специфических нишах.

Найдут замену и кожаным курьерам, так как это очевидное направление оптимизации. Например, поставят в каждом доме на первом этаже что-то типа распределительного центра, до которого роботы будут доставлять посылки и еду. Сейчас такое звучит несколько странно, однако ранее мы ровно так же удивились бы, узнав, что в каждом доме провайдеры будут бесплатно прокладывать локальную сеть. В конце концов, уже сейчас во многих подъездах стоят автоматы с почтовыми ящиками. Расширить эту практику — дело техники. На всякий случай: как показывает опыт, предсказать конкретные пути развития технологий невозможно, так что реальное положение дел с доставкой в 2033 будет выглядеть наверняка иначе, не так, как я сейчас предположил. Однако на месте курьеров я бы всё же подстраховался и нашёл иную работу. Шансы на схлопывание этого сегмента рынка труда весьма велики.

Кстати, беспилотное такси тоже продолжает развиваться: вчера вот Яндекс расширил зону тестирования на московский район Ясенево с населением в 175 тысяч человек (ссылка). Конечный итог внедрения беспилотных такси понятен — Яндекс и прочие операторы откажутся от кожаных водителей, и 700 тысяч таксистов вынуждены будут заняться чем-то другим.

В России довольно много гастарбайтеров, которые служат в качестве социального буфера: когда работы в стране становится меньше, они уезжают, освобождая тем самым рабочие места для граждан. Также в неожиданный плюс могут сыграть наши демографические проблемы: нарастающий дефицит рабочих рук может при некотором везении компенсировать последствия распространения ИИ.

Вместе с тем, как показывает история, развитие технологий имеет не только минусы, но и плюсы. У многих экспертов есть надежда, что искины, забрав одни рабочие места, создадут другие, и даже в большем количестве. Будем надеяться, что окажутся правы или они, или пессимисты, которые до сих пор убеждены, что в обозримой перспективе никакой массовой роботизации в принципе не может быть.