 

Собянин одобрил пять проектов в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда

08.06.2023, 10:45, Новости дня
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В поселении Кокошкино планируется возвести центр подготовки сборных команд России по баскетболу, в Молжаниновском районе появится логистический парк, в Царицыне – детский сад, в Рязановском – центры инноваций и импортозамещения, сообщил Собянин в своем телеграм-канале.

Общая площадь объектов составит 44,6 тысячи квадратрых метров, их построят в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Реализация проектов даст городу более 500 рабочих мест.

Инвесторы вкладывают деньги встроительство офисов, производственных и социальных объектов, жилья. Город предоставляет им льготы.

“В результате в разных, в том числе новых, районах города строится необходимая инфраструктура, у местных жителей появляется больше возможностей найти работу недалеко от дома”, – подчеркнул мэр Москвы.

В 2023 году уровень безработицы в столице снизился до 0,37%. В базе городской службы занятости насчитывается около 400 тысяч вакансий.


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