 

На квантовом компьютере удалось запустить мыслительную деятельность человека

08.06.2023, 10:45, Разное
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Все чаще и чаще в научных кругах говорят о новом технологическом прорыве – квантовых компьютерах. Эти устройства даже по быстродействию превосходят наши сегодняшние вычислительные машины. Более того, квантовые компьютеры могут перевернуть нашу представление о всемирной паутине информации и помочь в решении многих научных задач.

В UC удалось запустить мыслительную деятельность человека на таком устройстве. Это значит, что идеи и мысли напрямую связываются с устройством, что в результате дает новое качество размышления.

Можно ли заменить человеческое мышление на машинное? Он решительно ответил: нет. Взаимодействие человека с машиной неизбежно отличается от взаимодействия машины с машиной. Мы создаем новый компьютер не просто для того, чтобы складывать числа и помогать нам в работе. Квантовые машины – это возможность создания новых знаний, новых идей, новых форм мышления.


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