 

AnTuTu назвала самые мощные гаджеты Apple

08.06.2023, 10:15, Разное
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AnTuTu, бенчмарк для разработчиков, обновил свой рейтинг гаджетов Apple, работающих под управлением iOS. iPad Pro с чипом M2 оказался на вершине.

AnTuTu присвоил iPad Pro M2 (12,9) более 1,4 миллиона баллов. На втором месте оказались iPad Pro M2 (11) с 1,28 млн баллов и iPad Pro M1 (12.9) с 1,19 млн баллов. В топ-5 также вошли iPad Pro M1 (11) и iPad Air M1, набравшие в мае в бенчмарке 1,16 и 1,11 млн баллов соответственно.

iPhone 14 Pro с 941 тыс. общих баллов смог занять только шестую позицию. iPhone 14 Pro Max занял седьмое место, так как набрал на 936 тыс. баллов меньше. Лучшие позиции также занимают iPhone 13 Pro Max (844 тыс.), iPhone 13 Pro (839 тыс.) и iPad Pro (12,9), все они используют процессор Apple A12X Bionic.


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