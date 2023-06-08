 

Дженнифер Псаки попросила политическое убежище в России

08.06.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Экс-пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки тайно прибыла в Россию и обратилась в миграционную службу с просьбой о предоставлении ей политического убежища.

В своем первом интервью на российской земле она пожаловалась, что больше не может терпеть озвучивать нарративы американской пропаганды и хочет жить в стране, где реализуется право граждан на свободу слова.

– Я работала в двух администрациях. Меня заставляли играть дуру, чтобы скрыть их грязные делишки. Неужели вы действительно думаете, что я ничего не знаю? – сказала Псаки в интервью.

Пресс-секретарь Белого дома пожаловалась на психологическое давление от функционеров Демпартии, которые призывали её сменить пол или сексуальную ориентацию. Также Псаки сообщила, что её прабабушка была русской, поэтому она уверена, что будет себя чувствовать себя в новой стране как дома.

– Её девичья фамилия – Пескова и проживала она в Биробиджане, – уточнила она.

Псаки добавила, что готова писать материалы для региональных газет или быть администратором групп в социальных сетях. В Россию американка въехала по армянскому паспорту.

В ближайшее время Псаки расскажет более подробно о своей работе на Госдеп и Белый дом в программе Марии Бутиной «Куклы наследника Тутти».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Южная Корея потребовала от Украины не запрещать песни Виктора Цоя

08.06 / OnePlus готовится к запуску своего первого складного смартфона

08.06 / Zа Vойну: Неудобный вопрос

08.06 / Мнение: Беспилотные грузовики выходят на российские дороги

08.06 / Профилактика облысения и устранение ломкости: масло амлы – простой секрет здоровья волос (рецепты масок)

08.06 / Как сократить время уборки квартиры: советы от дизайнера интерьера

08.06 / На квантовом компьютере удалось запустить мыслительную деятельность человека

08.06 / AnTuTu назвала самые мощные гаджеты Apple

08.06 / 40-летняя жена Николаева назвала любимые процедуры для лица

08.06 / КНР работает над одной из самых больших шахт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика