Дженнифер Псаки попросила политическое убежище в России

Экс-пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки тайно прибыла в Россию и обратилась в миграционную службу с просьбой о предоставлении ей политического убежища.

В своем первом интервью на российской земле она пожаловалась, что больше не может терпеть озвучивать нарративы американской пропаганды и хочет жить в стране, где реализуется право граждан на свободу слова.

– Я работала в двух администрациях. Меня заставляли играть дуру, чтобы скрыть их грязные делишки. Неужели вы действительно думаете, что я ничего не знаю? – сказала Псаки в интервью.

Пресс-секретарь Белого дома пожаловалась на психологическое давление от функционеров Демпартии, которые призывали её сменить пол или сексуальную ориентацию. Также Псаки сообщила, что её прабабушка была русской, поэтому она уверена, что будет себя чувствовать себя в новой стране как дома.

– Её девичья фамилия – Пескова и проживала она в Биробиджане, – уточнила она.

Псаки добавила, что готова писать материалы для региональных газет или быть администратором групп в социальных сетях. В Россию американка въехала по армянскому паспорту.

В ближайшее время Псаки расскажет более подробно о своей работе на Госдеп и Белый дом в программе Марии Бутиной «Куклы наследника Тутти».

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