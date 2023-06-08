“Пропустить не могу прийти!” – а где вы поставите запятую, когда дело касается делового мероприятия в рамках премии “Поселок года”?

Саша Лукич (Portner Architects, Руководитель бюро) – Микро-девелопмент элитных домов Екатерина Коган (ФСК Family, Директор департамента маркетинга) – Как создать идеальный загородный продукт. Система стейлокейшн Антонина Болотина (Land Territory, Основатель компании) – Ландшафт, который продает недвижимость быстрее и дороже Владислав Копица (Open Village, Генеральный директор) т– Коттеджные поселки ближайшего будущего Виталий Злобин (HOMESPRO, Основатель архитектурного бюро, архитектор) – Тренды и антитренды в архитектурном проектировании поселков Подробное описание тем, график выступлений и полный список спикеров можно будет увидеть уже на следующей неделе, следите за обновлениями сайта, чтобы не пропустить!