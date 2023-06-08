 

40-летняя жена Николаева назвала любимые процедуры для лица

08.06.2023, 9:25, Разное
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После развода с Наташей Королевой знаменитый усач обрел счастье с девушкой, гораздо моложе его. Отношение у поклонников к Юлии Проскуряковой, правда, неоднозначное. Кто-то супругу Игоря Николаева время от времени критикует за отсутствие вкуса, но находятся и те, кто восхищается ее красотой.

Последние довольно часто делают комплименты внешности артистки: мол, в свои 40 лет она выглядит как юная девочка. Неудивительно, что некоторые представительницы прекрасного пола не прочь узнать, как же Юлия Проскурякова ухаживает за собой и какие средства позволяют ей оставаться молодой и красивой.

К счастью, жена Игоря Николаева не скрывает от публики то, как ухаживает за собой. Накануне у певицы спросили, какие процедуры для лица у нее самые любимые. И она их назвала. Как оказалось, звезда прибегает к биоревитализации – введению в кожу препаратов на основе гиалуроновой кислоты. Блондинка посоветовала делать это чаще, что ей не удается.

Вместе с тем артистка постоянно пьет витамины. Причем, как выяснилось, она использует те, что предназначены для беременных. А еще Юлия Проскурякова посоветовала своим поклонницам пройти курс массажей.

“Хотя бы 10 штук на тело и лицо. Но так никогда у меня не получается”, – с досадой призналась жена Игоря Николаева.


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