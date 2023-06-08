 

КНР работает над одной из самых больших шахт

08.06.2023, 9:24, Разное
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Китайская Народная Республика недавно запустила амбициозный проект по бурению 11-километровой шахты, которая станет одной из самых глубоких в мире. Этот проект свидетельствует о том, как КНР стремится быть лидером в сфере исследования и освоения полезных ископаемых.

Шахта будет расположена в провинции Юньнань на юго-западе Китая и будет доступна для исследовательской работы ученых и инженеров. Проект уже получил поддержку правительства, а средства на его реализацию выделят из федерального бюджета.

Ожидается, что шахта станет центром исследований по геологии, геохимии, геофизике и другим наукам, связанным с глубинными горными породами. Кроме того, она откроет новые перспективы в области добычи полезных ископаемых – золота, серебра, меди, железа и других металлов.


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