Кардиолог Конев назвал частые причины внезапных смертей

Юрий Конев, российский кардиолог, посоветовал взрослым следить за своим кровяным давлением.

Конев, эксперт в области кардиологии, заявил, что недиагностированное высокое кровяное давление является проблемой для россиян. Врач сказал, что это состояние может быть неочевидным, и люди не знают о своем высоком кровяном давлении. Такое незнание часто является причиной внезапной смерти. Большинство этих внезапных смертей также связаны с тем, что люди не знают о своем кровяном давлении и не предпринимают соответствующих мер, если оно повышено.

Конев посоветовал россиянам в возрасте от 40 до 45 лет приобрести тонометры, периодически измерять свое артериальное давление и лечиться. Кардиолог отметил, что сегодня каждый второй россиянин страдает гипертонией. Врачи предупреждают, что высокое кровяное давление – это серьезная проблема. Гипертония может привести к тяжелым сосудистым катастрофам, которые делают человека инвалидом. Инсульт – одна из самых распространенных.