 

Подавший иск против газеты принц Гарри не смог ответить на простые вопросы в суде

08.06.2023, 8:10, Новости дня
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В прессе судебный процесс уже назвали историческим. Напомним, что сын принцессы Дианы и короля Карла III сам подал иск против издателей известной газеты. Принц Гарри обвиняет таблоид в незаконном сборе сведений о людях – как публичных, так и непубличных.

Вот только на первое слушание супруг Меган Маркл не приехал, даже не предоставив достойное объяснение своего отсутствия. На втором заседании наследник Карла III все же появился, но, как пишут британские СМИ, опозорился. Журналисты сообщают, что член монаршей семьи не мог ответить на простые вопросы.

Приехал в суд принц Гарри, по данным таблоидов, в очень хорошем настроении, но постепенно позитивный настрой стал угасать. А произошло это, когда адвокат газеты Эндрю Грин стал задавать вопросы. По данным СМИ, они были не сложными и касались его обвинений. Муж Меган Маркл даже не смог привести аргументы, почему он уверен, что статьи о нем были основаны на незаконной прослушке его телефона.

На большую часть вопросов член монаршей семьи отвечал, что не знает, не уверен или не может вспомнить. А когда его просили предъявить те самые статьи, которыми он был не доволен, сын принцессы Дианы не мог их найти в коробке документов, принесенных его юристами. В общем, суд, который был организован по инициативе принца Гарри, стал для него провалом.


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