 

Округлившаяся Бузова опровергла новости о своей беременности

08.06.2023, 6:50, Разное
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После развода с Дмитрием Тарасовым поющая телеведущая так и не обрела новую любовь. Пока бывший муж строит семью, звезда активно занимается карьерой: участвует в различных шоу, записывает песни и дает концерты. Однако на днях в СМИ появилось предположение о том, что жизнь Ольги Бузовой может в скором времени измениться.

Поклонники заметили резкие изменения в фигуре теледивы: всегда худая звезда округлилась. Более того, артистка недавно и сама отмечала, что у нее увеличились грудь и бедра. Все это стало поводом для того, чтобы в прессе и телеграм-каналах появились новости о том, что она возможно беременна.

На одном из последних мероприятий россияне вообще смогли разглядеть у Ольги Бузовой округлившийся живот, который привлекал внимание в обтягивающем комбинезоне. Видимо, чтобы остановить всевозможные домыслы, певица решила прервать молчание и самостоятельно рассказать об изменениях в фигуре. Таким образом она опровергла новости о своей беременности.

Как оказалось, экс-ведущая “Дома-2” и сама прекрасно понимает, что к лету поправилась. Она объяснила, что это не лишние килограммы, а отеки, которые она заработала на фоне сложного рабочего графика. Ольга Бузова заверила, что уже начала работать над своей фигурой.


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