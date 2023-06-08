Доктор Мясников дал советы по улучшению самочувствия в плохую погоду

Известный отечественный врач, публицист и телеведущий Александр Мясников объяснил россиянам, как улучшить свое самочувствие при ухудшении погодных условий. Он призвал граждан заниматься физической активностью.

По словам эксперта, профессиональным врачам не следует списывать жалобы пациентов на изменение погоды. Он подчеркнул, что метеозависимости на самом деле не существует. Об этом сообщает телеканал “360”.

Доктор Александр Мясников отметил, что у некоторых людей просто выработались определенные рефлексы, связанные с погодными условиями. При этом, по его словам, рефлексы можно изменить.

По словам врача, если при ухудшении погоды у человека возникает желание поспать, значит нужно придумать новое занятие. Например, делать физическое упражнение, когда идет дождь.

Ранее психотерапевт Людмила Тарановская объяснила, чем опасна излишняя чистоплотность. По ее словам, чрезмерная боязнь микробов перерастает в фобию, что приводит к постоянному стрессу и тревожности.

Кроме того, по мнению эксперта, по угрозу попадет не только здоровье человека, который стремится постоянно мыть руки, но и его социальная жизнь. Врач отметила, что эти люди избегают контактов. Ранее об этом сообщали “Дни.ру”.