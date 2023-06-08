Мнение: О страданиях украинских «релокантов»… Европейцы готовы бунтовать?

Сначала их встречали с распростёртыми объятиями. Потом просто встречали, буднично и без восторгов. Потом, уже без встреч, как-то помогали обустроиться и начать жить. А теперь…

Очень интересную статистику подогнали аналитики из ECA International, которые профессионально занимаются аналитикой международного рынка недвижимости специально под нужды релокантов. По их данным…

Лондон сохранил за собой звание четвёртого самого дорогого места в мире для экспатриантов, в то время как Нью-Йорк обогнал Гонконг и занял первое место. А Москва поднялась на 37 позиций и заняла 25-е место в списке самых дорогих городов мира. Но самое важное не это.

А то, что 54% европейских городов поднялись в рейтинге стоимости жизни. Такого дружного роста никогда не было прежде. И по мнению ECA International, это связано с тем, что продолжающийся «украинский #кризис» продолжает влиять на стоимость жизни не только в самих конфликтующих странах, но также в европейском в регионе в целом и во всём мире.

Стоимость жилья в тех местах, куда украинские беженцы спасались от конфликта, резко возросла, сделав эти города более дорогими для всех, включая экспатриантов. Больше всего пострадали польские города, где цены на аренду жилья выросли на 25%-50%. Например, в результате наплыва беженцев Краков поднялся в глобальном рейтинге на 23 позиции до 178 места, а Варшава – на 11 позиций до 158 места.

Аналогичный сценарий произошёл и с россиянами, бежавшими в такие города, как Дубай, Ереван, Никосия и Тбилиси, чтобы спастись от мобилизации. Арендная плата в Дубае выросла почти на 30%, подняв город на 12-е место в мировом рейтинге, в то время как в Тбилиси арендная плата также выросла более чем на 20%, поскольку предложение не смогло удовлетворить растущий спрос со стороны российских экспатриантов.

Однако люди в Грузии, ОАЭ, Казахстане и других странах, принявших российских релокантов, уже начинают выражать недовольство ростом цен. Появляются сообщения и о росте конфликтов с участием украинских беженцев, хотя все #новости такого рода тщательно модерируются. Европейцы в целом более толерантны, чем граждане СНГ. Однако россияне, как ни крути, стали важным источником доходов для принявших их стран, поскольку живут «на свои», а вырученные от них #деньги в итоги вливаются в экономики стран-реципиентов. Про украинских вынужденных переселенцев чего-то подобного намного меньше говорят. И ещё меньше статданных про это.

Что сделает #Европа, принявшая более 8 млн украинцев и несущая теперь издержки — «взбунтуется» или предъявит России счёт?

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