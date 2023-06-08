 

От попытки Белого дома смикшировать недавнее падение Байдена американцы лучше о нём думать не станут

08.06.2023, 6:10, Новости дня
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер попыталась смягчить недавнее падение президента США Джо Байдена на сцене во время вручения дипломов выпускникам Академии ВВС США: «Такое бывает». Однако корреспондент Fox News Джо Конча напоминает, что Байден падает не впервые, и две трети американцев и без того сомневаются в его физических и умственных возможностях.

Белый дом наконец высказался о падении Джо Байдена на церемонии вручения дипломов ВВС, используя возможность уколоть республиканцев.

КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: У этого президента были невероятно впечатляющие первые два года правления. Даже на прошлой неделе, если говорить про обсуждение бюджета, вы слышали, как республиканцы в конгрессе — от правых сторонников лозунга «Вернём Америке былое величие» до спикера Маккарти — подчёркивали ум и способности президента. Такое бывает. У других президентов были похожие ситуации.

К нам снова присоединяется наш корреспондент Джо Конча. Джо, кажется, Карин Жан-Пьер рассчитывает на новые кадры, как президент падает, больше, чем другие люди, ведь тогда ей будут задавать вопросы, у неё будет тема. Что вы думаете про её ответ?

ДЖО КОНЧА, обозреватель Fox News: Я думаю, что вы пытаетесь защитить то, что защитить невозможно. Мы несколько раз видели, как президент падает, поднимаясь по лестнице в президентский самолёт. Мы видели, как он прошлым летом упал с велосипеда в Делавэре. Мы видели, конечно, как он упал в Академии ВВС. В целом, когда мы видим его походку, можно сказать, что она очень робкая, осторожная.  
 
А она говорит, что всё в порядке, ничего страшного, люди падают… Когда, судя по опросам, две трети американцев говорят, что у этого президента нет физических и умственных данных, чтобы быть президентом, это мнение нельзя нивелировать.

Дата выхода в эфир 07 июня 2023 года. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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