В квартире умершего мужчины нашли записи о том, что его постоянно мучили призраки

В округе Муанг Районг, Таиланд, люди многоквартирного комплекса на протяжении нескольких дней ощущали сильный неприятный запах, который шел из-за двери квартиры, где проживал 77-летний Чайя Ям.

Ям страдал от множества серьезных болезней, но когда был моложе и был здоровым, то работал на радио и был довольно популярен в стране из-за своего приятного голоса.

Была вызвана полиция и когда они вскрыли дверь, в крошечной однокомнатной квартирке было найдено разлагающееся тело Яма.

Это сама по себе довольно грустная история, что человек, при всей свой былой известности скончался в бедности и одиночестве. Однако, вскоре обнаружился неожиданный паранормальный аспект его смерти.

В квартире был обнаружен дневник Яма, в котором он писал о том, что его постоянно мучают злые духи, обитающие в его жилище. Такие же надписи были найдены и на стенах квартиры.

Вот какой была одна из последних записей:

"В этой комнате каждую ночь появляются призраки. Место, в котором я нахожусь, обладает огромной силой. Я не знаю, хотят ли они, чтобы я что-то сделал для них. Они приходят, чтобы мучить меня, мою карму.

Никто не верит мне, когда я рассказываю им. Они думают, что я смешон. Я не знаю, что делать. Я чрезвычайно измучен. Они повсюду, днем и ночью, вмешиваются во все. Я умру с нервным срывом".

Неужели Чайю Яма погубили злобные призраки?

Полицейские, похоже, поверили в то, что эта квартира нечиста. Один из офицеров рассказал журналистам, что в арендованной квартире Яма ранее умерло два предыдущих жильца. Первый повесился, а причина смерти второго оказалась невыясненной.

На стенах были обнаружены надписи Яма о том, чтобы люди не создавали себе плохую карму и заботились друг о друге. И что те, кто снимают квартиры, должны жить в мире и ладить между собой по-соседски, относясь друг к другу как к братьям и сестрам и не совершать плохих поступков.

Эти записи в дневнике и на стенах потрясли и полицейских и соседей Яма, как сообщают в прессе. На данный момент тело Яма увезли в больничный морг для выяснения причины смерти.