 

Экс-офицер ВВС рассказал о секретной программе США изучения инопланетных технологий

08.06.2023, 5:44, Разное
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Сенсационные утверждения бывшего офицера ВВС США о наличии инопланетных кораблей и их обломков вызвали широкий резонанс в научном сообществе.

Дэвид Граш, ранее служивший в американской разведке, в интервью News Nation заявил о том, что правительство Соединенных Штатов десятилетиями занимается изучением и хранением инопланетных технологий.

Граш утверждает, что в рамках секретной военной программы Минобороны США были найдены неизвестные летательные аппараты инопланетян, которые либо успешно совершили приземление, либо разбились. Он утверждает, что некоторые из этих кораблей находятся в неповрежденном состоянии, а некоторые частично повреждены.

По его словам, сотрудники «извлекают технические транспортные средства нечеловеческого происхождения, которые либо приземлились, либо потерпели крушение».

– Существует изощренная, аморальная и неэтичная кампания по дезинформации [подобных сообщений об НЛО], нацеленная на население США, — заявил бывший офицер.

Однако, научное сообщество скептически относится к таким утверждениям, так как Дэвид Граш не представил достаточно убедительных доказательств, подтверждающих его слова. Он заявил, что предоставил доказательства существующей программы Конгрессу США, но пока что не получил ответа.

Несмотря на отсутствие подтверждающих материалов, Граш утверждает, что многие сотрудники разведки показывали ему документы и другие доказательства, свидетельствующие о существовании этой программы и инопланетных кораблей. Он даже утверждает, что американским властям удалось найти тела мертвых инопланетных пилотов.

– Мы определенно не одиноки. Данные указывают, вполне эмпирически, что мы не одиноки, – заключил он.

Реакция общественности на заявления Граша разнообразна. Одни люди призывают правительство США предоставить больше информации и доказательств, чтобы установить истину. Другие же считают эти утверждения лишь попыткой создать сенсацию и привлечь внимание к себе, либо вообше хотят отвлечь внимание общественности от каких-то более важных событий.

Несмотря на недостаток доказательств и разногласия, данная ситуация поднимает важные вопросы о наличии жизни за пределами Земли. Нужно ли усилить исследования космоса и углубиться в изучение феномена НЛО? Может ли правительство предоставить больше информации о своих исследованиях и находках?

Пока что остается неясным, действительно ли правительство США обладает инопланетными кораблями и обломками. Научное сообщество ожидает более убедительных доказательств и более прозрачной информации, чтобы определить достоверность этих утверждений.

Ранее бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Кристофер Меллон призвал обнародовать информацию о неопознанных летающих объектах. Кристофер Меллон, ранее занимавший должность заместителя помощника министра обороны США по разведке, заявил, что власти США в настоящее время занимаются исследованием инопланетных объектов.


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