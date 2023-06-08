Певица Валерия восхитила поклонников теплыми отношениями с бывшей женой Пригожина

Редко бывает так, что бывшей и нынешней женам удается наладить отношения. Женщины Иосифа Пригожина в этом плане оказались очень мудрыми. На днях певица Валерия опубликовала новый снимок, показав, что проводит время в компании экс-супруги продюсера Лейлой Фаттаховой.

Напомним, что именно она родила Иосифу Пригожину в 1999-м году дочь Лизу. В прошлом году звездная наследница переехала жить за границу, из-за чего встречи с родней стали настоящей редкостью. Так что, неудивительно, что воссоединение отца с наследницей превратилось в настоящий праздник.

Как выяснилось, на днях Лиза прилетела в Россию, чтобы решить некоторые дела. И, конечно, она не упустила возможности встретиться с родителями – Иосифом Пригожиным и Лейлой Фаттаховой. Примечательно, что там была и мачеха в лице певицы Валерии. Как известно, у артистки с падчерицей образовалась настоящая связь.

По этому счастливому случаю блондинка и опубликовала снимок в своем микроблоге. В кадре рядом с Лизой стоят продюсер, а также его нынешняя и бывшая жены. Все выглядят радостными. И нельзя не заметить, что у певицы довольно теплые отношения с экс-супругой Иосифа Пригожина. Это очень восхитило поклонников!

“Валерия – мудрая женщина! Вы очень всех сдружили и сблизили”, – обратились к звезде пользователи.