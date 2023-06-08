 

Zа Vойну: Отчет в Washington Post

08.06.2023, 5:11, Разное
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Еще одна таблетка для памяти.

29 декабря 2022 года командовавший боями на херсонском направлении генерал ВСУ Ковальчук на страницах Вашингтон Пост отчитывается (https://www.washingtonpost.com/world/2022/12/29/ukraine-offensive-kharkiv-kherson-donetsk/) об ударах HIMARS по затворам Каховской ГЭС с целью выяснить, как это навредит российскому снабжению через плотину.

https://t.me/vatfor/8627 – цинк

Стоит отметить, что ранее США прямо заявляли, что определяют координаты для работы HIMARS.

Источник: Colonel Cassad


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