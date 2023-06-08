Мнение: О саморазоблачении Зеленского… Россия — невиноватая?

Не знаю, что это с ним случилось. Может, усталость накатила, можно, просто нервы сдали. В общем, в самый неподходящий момент нынешний украинский президент Владимир #Зеленский… банально проговорился о самом насущном. Причём не просто на публику, а на западную публику. И тут оправдываться — мол, «меня не так поняли», даже и смысла нет. Всё запротоколировано.

Интересно, можно ли считать это началом «явки с повинной»?

В интервью уважаемому и респектабельному немецкому изданию Bild Владимир Зеленский выдал удивительное, шокирующее и обескураживающее заявление, подставив всю свою команду, которая разработала и осуществила очередную шумную «информационную атаку» на Россию. Он открыто признал, что у Киева нет никаких доказательств причастности Москвы к недавней катастрофе на Каховской ГЭС.

«Какие доказательства мы можем предъявить? Когда мы будем на месте, то сфабрикуем соберём доказательства», заявил он немецким журналистам. Впрочем, спохватившись, тут же добавил, что считает виновной в аварийной ситуации, вызвавшей масштабное наводнение ниже плотины ГЭС, именно Россию. Но слово — не воробей.

И тут, конечно, возникают вопросы к Украине. Например, как же быть с оперативно выпущенным докладом ГУР МОУ о том, что якобы именно российские войска «дистанционно подорвали» Каховскую ГЭС, и тому «есть доказательства»? Как быть с уверенными высказываниями главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что «Россия взорвала», звучавшими со всех трибун? Как быть со всеми этими мегабайтами твитов-постов-фоточек из соцсетей, которые украинская пропаганда упорно сутками вываливала на широкую аудиторию, укрепляя «образ врага»?

Всё это, выходит, фейки, раз на самом деле «доказательств нет»?

Хотя с другой стороны…

А кому-то в мире сейчас вообще нужны доказательства, чтобы обвинить Россию в чём угодно, вплоть до убийства президентов #США Линкольна и Кеннеди?

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