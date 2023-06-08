 

Zа Vойну: Польские хотелки репараций.

08.06.2023, 3:58, Разное
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Польские хотелки репараций.

Если правящая в Польше партия "Закон и справедливость" после выборов в парламент останется у власти, Германия выплатит Польше репарации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны (1939-1945). Об этом заявил во вторник агентству ПАП замглавы МИД Польши и представитель правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

"Я убежден, что если мы будем у власти еще один срок, Германия выплатит Польше репарации", – сказал он.

Дипломат отметил, что он удовлетворен обнародованными в понедельник результатами социологического опроса, в соответствии с которым 54% польских граждан считают, что Польша должна добиваться от Германии выплаты репараций.

"Я удовлетворен, но хотел бы, чтобы поддержка этого составляла 99%", – сказал Мулярчик.

Польские власти 1 сентября представили трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около 1,3 – 1,5 трлн долларов).

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций

https://t.me/Belarus_VPO/41765 – цинк

Стоит также напомнить, что после "получения" репараций с Германии, Польша в порыве горячечного бреда собирается требовать компенсаций и у России. Разумеется, ни в том, ни в другом случае Польша ничего не получит.
Также стоит отметить, что у самой Польши сейчас требует компенсаций Израиль за соучастие поляков в уничтожении польских евреев. В этом случае уже Польша не хочет платить компенсации за соучастие в геноциде.

Источник: Colonel Cassad


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