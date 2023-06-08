Ложный друг — New York Times указала на принципиальное заблуждение Запада в отношении Польши

Конфликт на Украине помог некоторым странам выглядеть лучше, чем они есть, и главным примером этого является Польша. Как пишут авторы The New York Times, из-за помощи Украине Запад считает Польшу оплотом свободы и демократии, но на деле Варшава усиливает контроль над СМИ, подавляет оппозицию, ограничивает независимость судов и принимает законы о запрете абортов.



AP

Конфликт на Украине породил множество парадоксов. Как пишет The New York Times, одним из самых необычных является то, что российская спецоперация внезапно превратила автократичных политиков в хороших парней, и главным примером этого является Польша.

Как продолжают авторы материала, конфликт сместил глобальный геополитический акцент на Восточную и Центральную Европу, Варшава наслаждается всеобщим вниманием. Ранее неохотно принимавшая беженцев страна открыла двери для миллионов украинцев. Когда Польша начала играть важную роль в обороне Украины — оказывая крупную помощь Киеву, включая военную технику, — наблюдатели на Западе, казалось, поверили, что в стране произошли фундаментальные изменения.

Но поддержка Польшей Украины не является признаком того, что сейчас, после почти десятилетия отступления от демократии, Варшава осознала её важность. Польский антилиберализм отнюдь не канул в небытие — наоборот, он цветет и пахнет. Правительство, возглавляемое крайне правой партией «Право и справедливость» с 2015 года, захватило ключевые государственные институты, такие как средства массовой информации, ограничило независимость судебной власти и ввело законы об абортах. Чтобы нейтрализовать оппонентов, используются практически все политические уловки: прослушивание телефонных разговоров, очернение и даже откровенная ложь. В связи с предстоящими этой осенью важнейшими парламентскими выборами избирательный процесс скорректирован в пользу действующих лиц: принят новый законопроект, который может отстранить оппонентов от политической жизни под предлогом того, что они действуют под влиянием России.

Успех партии был основан на целевых социальных выплатах, преклонении перед католической идентичностью страны и национализме. Но он также во многом связан с умело разыгранными кампаниями коллективного страха и демонизации. На протяжении большей части восьмилетнего пребывания партии у власти мигранты, женщины и сексуальные меньшинства были главными мишенями. Правительство также регулярно нападает на оппозицию.

Авторы статьи уверены, что Соединённым Штатам следует принять всё это к сведению. В феврале президент Байден выступил в Королевском замке в Варшаве. Похвалив Польшу как одного из великих союзников Соединённых Штатов, Байден подчеркнул важность защиты свободы и демократии, но «свобода и демократия в этой части мира не обязательно идут рука об руку».

«Наряду с такими странами, как Индия, Турция и Руанда, Польша может стать частью мозаики не столь либеральных друзей Запада, помогая консолидировать оппозицию РФ и Китаю. Этот процесс удобен для Запада, но не соответствует его ценностям. Лидерам Запада не мешало бы задуматься о том, что они сами рискуют во имя единства внести свой вклад в рождение современного злодея», — заключают авторы статьи.

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