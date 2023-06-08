Newsweek – «неприемлемый риск катастрофы» — отставной военный США о членстве Украины в НАТО

В преддверии саммита НАТО всё чаще обсуждается вопрос возможного членства Украины в НАТО. Кто-то считает, что стоит принять страну сразу после окончания конфликта. Есть энтузиасты, настаивающие на немедленном присоединении Киева к альянсу. Американский подполковник в отставке Даниел Л. Дэвис в колонке для издания Newsweek считает, что у Украины нет перспектив на членство, поскольку подобный шаг грозит катастрофой мирового масштаба.



AP

В преддверии саммита НАТО, который должен состояться в Вильнюсе, основное внимание приковано к Украине. А точнее, к возможному будущему членству этой страны в альянсе. Подполковник в отставке армии США Даниел Л. Дэвис считает, что Соединённые Штаты должны вежливо отказать Украине.

В колонке для Newsweek он напоминает, что есть много сторонников того, чтобы пообещать Украине членство в НАТО после окончания военного конфликта. Есть даже энтузиасты, считающие, что страну необходимо принять в альянс «прямо сейчас». Однако, с его точки зрения, «добавить Киев в НАТО, будь то сейчас или после конфликта, означает неприемлемый риск катастрофы. Несмотря на риторику, НАТО уже продемонстрировало своё нежелание отправлять войска, чтобы сражаться и погибать за Украину».

Не стоит также забывать и заявления Байдена, что американские войска «не будут вовлечены в конфликт РФ и Украины». Он не раз подчёркивал, что Соединённые Штаты будут «защищать каждый дюйм… территории НАТО», но не будут вовлечены в войну, которая может перерасти в ядерную.

Дэвис поясняет, что Вооружённые силы США должны защищать собственную страну от любых врагов, а не выступать как скорая помощь по всему миру. Соединённые Штаты предоставляли и будут продолжать предоставлять необходимую помощь и обучение странам по всему миру, но только если это идёт на пользу самим США.

А вот обещание членства в НАТО для Украины повышает риски войны с Россией, пишет подполковник. Этот шаг не повысит безопасность, а, наоборот, значительно её снизит. Можно также совершенно справедливо заметить, что, «продолжая дразнить Киев ложным обещанием членства в НАТО, альянс побудит Украину принимать политические решения и решения на поле боя, которые ставят под угрозу жизни украинцев, в надежде, что США и остальные придут им на помощь».

По мнению Дэвиса, в ближайшем будущем перспектив вступления в альянс у Киева нет, учитывая, что для этого требуется согласие всех других членов. Он также уверен, что возможность возвращения Украины к границам 1991 года абсолютно нереалистична. Единственный возможный вариант окончания войны — «урегулирование путём переговоров, при котором Киеву не возвращаются все его военные территории».

Дэвис признаёт, что такой вариант не понравится Украине и её сторонникам, однако именно он является самым вероятным. Такое соглашение также может включать гарантии для оставшейся части страны, в числе которых свобода и независимость, возможность вести дела с Европой и вооружаться любым оружием.

В своей статье подполковник также поясняет, что почти все нынешние члены НАТО готовы оказывать финансовую, гуманитарную и военную помощь Киеву. А это значит, что Зеленский и любые будущие лидеры смогут выстроить необходимую защиту для страны, не вступая в ряды альянса.

В заключение Дэвис подчёркивает, что прекрасно понимает настроение украинцев. Однако реальность такова, что Соединённые Штаты не могут и не должны связывать себя с Украиной через какие-либо обязывающие соглашения с НАТО. Подобное соглашение может привести к обострению конфликта, который потенциально можеи перейти в ядерный. «Такой исход был бы катастрофическим для Украины, Соединённых Штатов и мира в целом».

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