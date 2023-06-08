Короткий боб на кудрявые волосы: актуальные стрижки лета, идеальные для женщин за 60

Вьющиеся волосы часто предоставляются для их обладательниц нелегкой задачей, потому что требуют больше времени на укладку. В отличие от прямых волос, вьющимся нужна особая стрижка, такая, чтобы была легка в уходе и укладке, ведь, например, у женщин 60+ не всегда есть время на продолжительные утренние сборы. Вот лучшие стрижки в стиле боб, которые сделают из вас королеву. У вас всегда должны быть под рукой такие базовые вещи, как мусс для укладки, щипцы для создания локонов и лак для волос.

Густые вьющиеся волосы

Густые волосы часто причиняют некоторый дискомфорт, оттягивая локоны вниз, “убивая” объем и укладку. Выглядит такая копна не лучшим образом. Если у вас густые волосы, стрижка в стиле боб вам будет очень к лицу, потому что, в принципе, для таких волос она и была создана. Особенно хорошо смотрится многослойный вариант. Чтобы придать волосам большую волнистость, используйте щипцы для завивки и немного лака средней фиксации, чтобы не лишать кудри гибкости и подвижности.

Кудрявый блонд

Если вы хотите попробовать что-нибудь необычное, простое, но в то же время роскошное, обратите внимание на блонд и стрижку в стиле боб длиной до подбородка с подъемом на затылке. Такая укладка приподнимет ваши локоны, добавит объема волосам, и превратит выбивающиеся кудри в эффектную прическу. А светлые тона помогут визуально скинуть пару десятков лет. Мы все и всегда хотим выглядеть моложе, правда же?

Асимметричный боб

Женщинам, которые носят очки, сложнее определиться с прической. А если волосы еще и волнистые, то это настоящая проблема. Боб вам в помощь. Он станет идеальной прической, которая, красиво обрамит форму лица в очках. Асимметричный боб с челкой для женщин 60+ станет лучшим вариантом. Но тут важно использовать укладочные средства, которые помогают текстурировать волосы, оставляя их легкими. Подойдет легкий спрей с морской солью, например.

Мелкий бес

Если ваши кудри очень мелкие, вам подойдет стрижка с четко очерченными формами. Градуировка и многослойность боба придадут объем и движение тонким волосам. Ваша шея будет казаться длиннее благодаря круглой форме этой прически.

Боб для седых волос

Нет такой женщины, которая бы в 60+ имела свой натуральный, насыщенный цвет волос, природа не позволяет, согласитесь. Но окрашенные волосы требуют постоянной коррекции, едва ли не каждую неделю.

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Отросшие седые корни всегда раздражают, так почему бы не отказаться от окрашивания, сделав упор на хорошую стрижку и красивую укладку?

Густые волосы к тому же можно текстурировать муссом или гелем и получить роскошную шевелюру в стиле греческих богинь.

Рыжая копна

Рыжие волосы всегда пользовались большой популярностью и часто становились предметом зависти. Если вы всю жизнь были рыжей, не стоит отказываться от цвета и в 60. Рыжий – сам по себе цвет агрессивный, поэтому форма мягкого боба поможет добавить женственности и мягкости образу.

Креатив

Хорошо смотрятся и цветные кудри. Красивая укладка – и вам больше не нужны никакие привлекающие внимание детали одежды или броские украшения. В этой стрижке изюминкой, создающей красоту, может стать асимметричный пробор.