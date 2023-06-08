 

Короткий боб на кудрявые волосы: актуальные стрижки лета, идеальные для женщин за 60

08.06.2023, 3:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вьющиеся волосы часто предоставляются для их обладательниц нелегкой задачей, потому что требуют больше времени на укладку. В отличие от прямых волос, вьющимся нужна особая стрижка, такая, чтобы была легка в уходе и укладке, ведь, например, у женщин 60+ не всегда есть время на продолжительные утренние сборы. Вот лучшие стрижки в стиле боб, которые сделают из вас королеву. У вас всегда должны быть под рукой такие базовые вещи, как мусс для укладки, щипцы для создания локонов и лак для волос.

Густые вьющиеся волосы

Густые волосы часто причиняют некоторый дискомфорт, оттягивая локоны вниз, “убивая” объем и укладку. Выглядит такая копна не лучшим образом. Если у вас густые волосы, стрижка в стиле боб вам будет очень к лицу, потому что, в принципе, для таких волос она и была создана. Особенно хорошо смотрится многослойный вариант. Чтобы придать волосам большую волнистость, используйте щипцы для завивки и немного лака средней фиксации, чтобы не лишать кудри гибкости и подвижности.

Кудрявый блонд

Если вы хотите попробовать что-нибудь необычное, простое, но в то же время роскошное, обратите внимание на блонд и стрижку в стиле боб длиной до подбородка с подъемом на затылке. Такая укладка приподнимет ваши локоны, добавит объема волосам, и превратит выбивающиеся кудри в эффектную прическу. А светлые тона помогут визуально скинуть пару десятков лет. Мы все и всегда хотим выглядеть моложе, правда же?

Асимметричный боб

Женщинам, которые носят очки, сложнее определиться с прической. А если волосы еще и волнистые, то это настоящая проблема. Боб вам в помощь. Он станет идеальной прической, которая, красиво обрамит форму лица в очках. Асимметричный боб с челкой для женщин 60+ станет лучшим вариантом. Но тут важно использовать укладочные средства, которые помогают текстурировать волосы, оставляя их легкими. Подойдет легкий спрей с морской солью, например.

Мелкий бес

Если ваши кудри очень мелкие, вам подойдет стрижка с четко очерченными формами. Градуировка и многослойность боба придадут объем и движение тонким волосам. Ваша шея будет казаться длиннее благодаря круглой форме этой прически.

Боб для седых волос

Нет такой женщины, которая бы в 60+ имела свой натуральный, насыщенный цвет волос, природа не позволяет, согласитесь. Но окрашенные волосы требуют постоянной коррекции, едва ли не каждую неделю.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)
“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода
Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Отросшие седые корни всегда раздражают, так почему бы не отказаться от окрашивания, сделав упор на хорошую стрижку и красивую укладку?

Густые волосы к тому же можно текстурировать муссом или гелем и получить роскошную шевелюру в стиле греческих богинь.

Рыжая копна

Рыжие волосы всегда пользовались большой популярностью и часто становились предметом зависти. Если вы всю жизнь были рыжей, не стоит отказываться от цвета и в 60. Рыжий – сам по себе цвет агрессивный, поэтому форма мягкого боба поможет добавить женственности и мягкости образу.

Креатив

Хорошо смотрятся и цветные кудри. Красивая укладка – и вам больше не нужны никакие привлекающие внимание детали одежды или броские украшения. В этой стрижке изюминкой, создающей красоту, может стать асимметричный пробор.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Zа Vойну: Польские хотелки репараций.

08.06 / Россия может возобновить ядерные испытания

08.06 / Что происходит с организмом, если есть клубнику каждый день, и какова норма

08.06 / Созвездие добрых псов

08.06 / Расклешенное и изумрудное А-силуэта: стройнящие платья на вечеринку для полных женщин

08.06 / “Умение уважать – есть культура артиста”: Анна Якунина о совмещении графиков, спектаклях с друзьями и ролях второго плана

08.06 / «Не покупайте это ядовитое дерьмо»

08.06 / Мнение: Об арифметике новых территорий… За что боролись?

07.06 / Zа Vойну: Проблема толерантности

07.06 / Мнение: О новой проблеме у Путина… Чего он теперь боится?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика