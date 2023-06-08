 

“Нацелены на это”: стилист рассказал о скандальных образах Бузовой

08.06.2023, 3:05, Новости дня
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Последние годы без поющей телеведущей Ольги Бузовой не обходится практически ни одно светское мероприятие. В каждый свой выход звезда “Дома-2” не упускает возможности удивить, а иногда и шокировать публику новым ярким образом. Однако восхищаются утонченным вкусом и модными нарядами знаменитости далеко не все.

Совсем недавно общественность раскритиковала Ольгу за аутфит, который она выбрала для визита в православный храм. Тогда внешний вид звезды ошарашил многих. Она появилась в божьей обители в коротком платье, не прикрыв колени. И подобных случаев за годы карьеры ведущей было немало. В беседе с Пятым каналом звездный стилист певицы Никита Карстен раскрыл правду о ее скандальных образах и рассказал, как они создаются.

Эксперт по стилю отметил, что в обычной жизни Бузова выбирает менее экстравагантные наряды, отдавая предпочтение джинсам и футболкам. А вот на публике телеведущая может позволить себе разгуляться. По словам стилиста, образы певицы подбираются в зависимости от повода. Однако основная их цель – вызывать эмоции и создавать шумиху.

“Каждый раз в зависимости от передачи образы кардинально разные. Это образы с какой-то историей, это образы провокационные, которые могут нравиться далеко не всем, которые могут вызывать шумиху, и они нацелены на это”, – откровенно рассказал Никита Карстен.

Эксперт по стилю вспомнил один из выходов, на котором исполнительница хита “Мало половин” блеснула в лазурном обтягивающем платье. Тогда многие вспомнили похожий образ Ким
Кардашьян и обвинили певицу в плагиате. Карстен рассказал, что эта ситуация была заранее спланирована.


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