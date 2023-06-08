 

Гоген Солнцев защитился от магии бывшей жены татуировкой с глазом Пугачевой

08.06.2023, 3:05, Новости дня
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Были времена, когда Гоген Солнцев вместе с пожилой женой Екатериной Терешкович развлекал зрителей передачи Андрея Малахова личными драмами, разборками, скандалами. После развода шоумен женился на падчерице, но о бывшей супруге все-таки иногда вспоминает.

О Екатерине ему напоминала татуировка с ее именем на предплечье. Недавно он наконец избавился от рисунка и нанес на то же место новое тату – “глаз Пугачевой”. “Еле выжгли имя этой стервятницы”, – написал Солнцев в популярной социальной сети, выложив фото нового изображения.

По словам Гогена, тату “глаз Пугачевой” будет защищать его от магии бывшей жены. Мол, та ходит к гадалкам, делает привороты. “Поехавшая веслом полностью”, – негодует шоумен, получивший от татуировщика необычный талисман.

Интернет-пользователи лишь в очередной раз посмеялись, поскольку едва ли не каждая история от Гогена является комичной.

Ранее стало известно о том, что Гоген Солнцев влез в драку на съемках рекламы “интимной приколюхи для пожилых дам”. Шоумен рассказал, что виноваты ненавистные ему знакомые женщины, а сам он ни при чем. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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