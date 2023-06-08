 

Россия может возобновить ядерные испытания

08.06.2023, 2:55, Разное
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Подготовиться к этому поручил Владимир Путин. А пропаганда и некоторые высокопоставленные чиновники — уже говорят о возможности применения ядерного оружия.

Корреспонденты «Новой» проехались по местам, где свое оружие массового уничтожения испытывал СССР. Люди здесь до сих пор страдают от последствий радиационного воздействия.

🔹«Мой друг Мишка Кравченко умер через шесть месяцев. Директор машинно-тракторной станции Попков тоже через шесть месяцев умер. Спустя год, в июне, мы похоронили девочку из нашего класса Альбину Ламбину. С папой работал в исполкоме агроном, такой солидный мужчина, он умер через полтора года».🔹«У детей, которых я наблюдала, были множественные аномалии. Врожденные уродства: порок сердца, сращение пальцев, заячья губа, волчья пасть. Информация о ядерных испытаниях среди врачей ходила, мы знали, что такое радиация».🔹 Что думают люди, пережившие испытания ядерного оружия, об их возобновлении? И считают ли допустимым использовать это оружие в Украине?

🎦 Документальная драма Анны Артемьевой и Ивана Жилина «Облучение» — о том, что никогда не должно произойти:

Источник: Новая газета


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