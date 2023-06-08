Что происходит с организмом, если есть клубнику каждый день, и какова норма

Вот и дождались любители ароматной, сочной и сладкой клубники ягодного изобилия. Сезон созревания клубники начинается в мае и продолжается до июля. Какими полезными свойствами обладает клубника? Может ли она нанести вред здоровью? Существуют ли нормы ее потребления? Постараемся ответить на часто задаваемые вопросы в этом материале.

Калорийность клубники

Это низкокалорийный продукт, почти на 90% состоящий из воды. В 100 г ягод содержится:

32 калории; 0,67 г белков; 0,3 г углеводов; 7,68 г жиров.

Питательная ценность

Клубника – это полезная и вкусная сезонная ягода, богатая витаминами, макро и микроэлементами. Помимо стандартного комплекса витаминов А, В и Е, в клубнике содержится огромное количество витамина С. В состав клубники входит фолиевая и аскорбиновая кислота и железо, калий и магний. Ягода очень полезна при железодефицитной анемии.

Кроме того, в клубнике содержится марганец, участвующий в синтезе «гормона счастья» (серотонина) и стабилизирует работу ферментов. Сама ягода обладает рядом полезных свойств.

Нормализует давление

В зрелых ягодах клубники находятся огромные запасы магния и калия. Эти элементы известны способностью нормализовать артериальное давление. При этом необходимо знать, что употреблять эти аппетитные ягоды можно не всем гипертоникам. Из-за высокой концентрации калия может возникнуть несовместимость с приемом некоторых лекарственных препаратов. Если вы принимаете медицинские средства, обсудите с врачом возможность включения клубники в свой рацион и обязательно уточните безопасную норму потребления ягод.

Улучшает работу мозга

В состав клубники входит йод и фитохимические вещества, поддерживающую работу нервной системы. Доказано, что калий, который тоже есть в составе этой ягоды, активирует клеточные функции, усиливает приток крови к сосудам головного мозга. Употребление клубники, богатой флавоноидами, замедлят процесс снижения когнитивных способностей у людей пожилого возраста. Это подтверждают результаты исследований.

Снижает риски сердечных приступов

Исследователи Гарвардского университета обнаружили что в клубнике содержатся антоцианы — это разновидность флавоноидов, регулярное потребление которых снижает вероятность сердечных приступов. Чтобы получить такой эффект, рекомендуется есть ягоды не реже трех раз в неделю.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Разглаживает неглубокие морщины

Клубника является одним из лидеров по содержанию витамина C, красота и молодость кожи без которого невозможна. Этот витамин активно участвует в выработке коллагена, поддерживающего эластичность и упругость кожи, защищает ее от воздействия свободных радикалов, которые провоцируют преждевременное старение.

Регулярно потребляя ароматные и сладкие ягоды, можно добиться значительного разглаживания кожи, заломы на ней будут не столь заметны. Осветлить пигментацию помогут косметические маски на основе клубники.

Полезна для беременных женщин

Клубника полезна для здоровья будущих мам. В ходе исследований было доказано, что если женщина, ожидающая ребенка, ест клубнику, риск возникновения аллергии на эти ягоды у малыша сводится практически к нулю. На этом польза клубники для будущих мам не ограничиваются.

Фолиевая кислота, входящая в состав ягод, снижает вероятность возникновения у плода дефектов нервной трубки. Не всем известно, что содержание витамина C в клубнике значительно выше, чем в большинстве цитрусовых. Во время беременности он особенно важен, поскольку помогает поддерживать иммунитет и принимает активное участие в синтезе коллагена, из которого в дальнейшем формируются соединительные ткани плода.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

В 100 г клубники содержится 58 мг витамина С, а для беременной женщины дневная норма составляет 70 мг. Чтобы не возникало проблем, при потреблении клубники придерживайтесь рекомендаций гинеколога – знайте меру и не переедайте. Слишком большое количество ягод (более 0,5 кг в день) может повысить тонус матки. Это одна из причин выкидышей или появления после родов диатеза у малыша.

Клубника при похудении

Если вы планируете избавиться от нескольких лишних килограммов перед пляжным сезоном, независимо от того, занимаетесь ли вы спортом или придерживаетесь какой-то диеты, ешьте в сезон клубнику, и она ускорит этот процесс.

Ягоды содержат мало калорий, следовательно, похудение будет проходить быстрее. Клубника заменит вредные сладости, улучшит настроение и насытит организм витаминами и микроэлементами.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Есть ли норма ежедневного потребления клубники

Учитывая полезные свойства, вкус, аромат ягод, есть их хочется в неограниченном количестве каждый день. Однако даже самые полезные продукты нельзя употреблять без меры. Медики и диетологи рекомендуют придерживаться нормы — не более 300 – 500 г в день. Полкилограмма — это максимум для здорового человека, не имеющего проблем с работой ЖКТ, не страдающего от аллергии и диабета.

Если проблемы со здоровьем существуют, ограничьте потребление ягод. Вашу норму озвучит лечащий врач.

Норма клубники для диабетика

Содержание сахара в клубнике низкое и в ней нет жиров, поэтому это отличным вариант перекуса для людей, которые соблюдают диету. Кроме того, невысокий гликемический индекс клубники (40) позволяет диабетикам лакомиться ягодами. Строгих ограничений на потребление клубники при диабете II типа нет, даже рекомендуется включать ее в рацион, но ограниченно, не более 100 г в день. Ешьте ягоды не натощак, а в качестве десерта после основного приема пищи.

Когда можно включать клубнику в рацион ребенка

Вводить клубнику в рацион малышей педиатры рекомендуют после года и очень аккуратно, постепенно, внимательно отслеживая симптомы возможных аллергических реакций.

В первый раз дайте попробовать одну небольшую ягоду малышу утром. Проследите, не проявится ли аллергия в виде покраснения кожи или сыпи. В этот день лучше никаких новых продуктов ребенку не давать, чтобы точно знать, есть ли на клубнику аллергическая реакция. Если симптомов не появилось, продолжайте давать ребенку клубнику, постепенно увеличивая количество ягод.

Может ли клубника нанести вред

Не будем забывать о том, что клубника – это довольно мощный аллерген. Реакции на нее могут проявляться зудом и высыпанием на коже, ее покраснением, чиханием, слезотечением, проблемами с ЖКТ. Поэтому рекомендуется с осторожностью давать сладкую ягоду малышам, а при наличии аллергии у детей более старшего возраста или у взрослых от ее употребления придется отказаться.

В мякоти клубники содержатся органические кислоты, способные спровоцировать обострение хронического колита, гастрита, язвенной болезни. Рекомендуется уменьшить вдвое ежедневную порцию ягод при наличии проблем с органами пищеварения.

Люди, страдающие хроническими заболеваниями почек или мочекаменной болезнью, тоже должны подходить к употреблению клубники с осторожностью. Ароматная и сладкая ягода содержит кислоты – салициловую и щавелевую. Они могут стать причиной обострения хронического цистита или пиелонефрита. Более того, кислоты образуют в почках нерастворимые оксалаты кальция, тем самым провоцируя образование камней.

Клубника – полезная и вкусная ягода, которую в свежем виде мы можем вволю есть только в течение одного месяца в году, пока длится клубничный сезон. Но очень важно соблюдать норму ежедневного потребления, чтобы не навредить здоровью, особенно при наличии хронических заболеваний.