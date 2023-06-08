 

56-летняя Литвинова оголилась для модной съемки

08.06.2023, 1:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Рената Литвинова создала вокруг себя окружение из лиц творческих и причастных к искусству. Неудивительно, что ее приятели предлагают экзальтированной, по мнению некоторых, женщине стать то участницей показа, то героиней необычной фотосессии.

Именно снимками с одной из них и поделилась Литвинова в своем личном блоге. Одна из художественных галерей, расположенных в Париже, предложила Ренате сняться для выпускаемого ими журнала.

Подобрали для этого блондинке необычный и стильный образ: юбка макси, а также широкий пояс, больше похожий на корсет. Сверху на женщине был надет кейп. Пикантной деталью стало то, что 56-летняя Рената Литвинова оголила грудь для модной съемки. Ведь, когда она уперла руки в бока, стало понятно, что под накидкой отсутствуют топ или бюстгальтер.

Не менее, подписчики Ренаты подметили, что, пусть небольшие части ее груди и были видны публики, это не выглядело пошло или вульгарно.

“Как изящно”, “Рената, не перестаете удивлять и восхищать”, “Интеллектуальная эротика”, – написали восхищенные поклонники Литвиновой.

Впрочем, были и те, кого увиденный “натюрморт” оставил без слов. Но с тем, чтобы выразить свой восторг, они справились: накидали Ренате Литвиновой огонечков.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Ложный друг — New York Times указала на принципиальное заблуждение Запада в отношении Польши

08.06 / Newsweek – «неприемлемый риск катастрофы» — отставной военный США о членстве Украины в НАТО

08.06 / “Нацелены на это”: стилист рассказал о скандальных образах Бузовой

08.06 / Гоген Солнцев защитился от магии бывшей жены татуировкой с глазом Пугачевой

08.06 / Жена Шварценеггера узнала о рожденном домработницей сыне

08.06 / Борющаяся с раком Донцова наказала подруге выйти замуж за ее супруга

08.06 / На станции метро “Корниловская” началась архитектурная отделка

07.06 / Долго скрывала: звезда сериала “Кухня” объявила о беременности

07.06 / Лидии Федосеевой-Шукшиной стало хуже после инфаркта: подробности

07.06 / Такер Карлсон – «Это Путин! Это Путин!» — западным СМИ не важны факты, они уже нашли виновного в подрыве Каховской ГЭС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика