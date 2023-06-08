 

Жена Шварценеггера узнала о рожденном домработницей сыне

08.06.2023, 1:50, Новости дня
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Мало кому удается совместить в себе столько талантов, сколько есть у Арнольда Шварценеггера. Он стал легендарным культуристом, топовым актером, а также политиком. В 1986 году Арнольд Шварценеггер стал еще и семьянином. Он женился на племяннице президента США Джона Ф. Кеннеди Марии Шрайвер. Супруга родила четверых детей и всегда была верной опорой и поддержкой своему мужу.

Но однажды Шварценеггер признался, что у него есть внебрачный сын, которого ему родила бывшая домработница более десяти лет назад. Тогда спустя 25 лет брака Шварценеггер развелся с женой.

Тяжелую тайну о внебрачном ребенке Арнольд Шварценеггер хранил на сердце много лет и однажды решил признаться. По словам Шварценеггера, сделать это было очень нелегко. А помог ему в этом психолог. Признание о внебрачном сыне Арнольд Шварценеггер сделал именно на приеме у психолога, сообщает телеканал “360”.

Арнольд Шварценеггер и его жена посещали семейного психолога раз в неделю. На одном из приемов психолог по сути сам стал инициатором того, чтобы тайное стало явным.

Конечно, в тот момент его жена была шокирована новостью и очень подавлена. Актер до сих пор не может себе простить, что причинил своей бывшей жене столько боли.

Также актер рассказал, что и сам не сразу узнал о том, что Джозеф – его сын. Мальчик родился в 1996 году, и тогда домработница ничего ему не сказала.


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