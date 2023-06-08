Созвездие добрых псов

Репортаж из Центра подготовки собак-поводырей. Самое главное — воспитать в щенках абсолютную неагрессивность.

Как отбирают и готовят таких собак, чего следует от них ждать, а чего не стоит даже пытаться требовать, почему в последнее время люди с собакой-поводырем все чаще сталкиваются с проявлениями агрессии.

Как мы уже рассказывали, в Петербургском городском суде рассматривается иск Валерия Крумкача к Петербургскому метрополитену. Истец требует отменить пункт правил пользования питерским метро, запрещающий вход в подземку с собакой без намордника. В иске Крумкач отмечает, что собака-поводырь (или собака-проводник) в наморднике теряет половину своих возможностей и не может в полном объеме исполнять свои обязанности. Корреспонденту «Новой» Валерий Михайлович сказал, что предвзятое отношение некоторых людей к собакам-поводырям появляется от незнания, что же это за собаки и как их тренируют.

В четверг, 1 июня, стало известно, что суд встал на его сторону и постановил, что пускать в метро собак можно.

— Во-первых, далеко не все породы изначально подходят на роль собаки-поводыря/проводника, — говорит генеральный директор Северо-Западного центра по подготовке специальных собак «Симаргл» Виктория Зырянова. — Чаще всего это золотистые ретриверы и лабрадоры. Но встречаются и немецкие овчарки, и пудели. Один из главных показателей для собаки-проводника — полное отсутствие агрессии. Ее уровень определяется в щенячьем возрасте по специальной методике, разработанной в США. Кроме отсутствия агрессивности, важны активность, послушание, обучаемость.

По словам Зыряновой, лабрадоры по своей сути «пищевики», говоря проще, обжоры. А потому закрепление у них необходимых навыков происходит через желудок. Но эта же их привычка иногда осложняет дальнейшую жизнь. Нет, обученная собака-поводырь во время работы не остановится посреди дороги и не потянет в сторону, почувствовав запах съестного.

Но вот не замедляя хода, подобрать что-то с земли или угоститься у случайного человека в общественном транспорте (хозяин ведь не видит) вполне может. А из-за догхантеров это может закончиться плачевно.



Виктория Зырянова. Фото: Елена Лукьяноа / «Новая газета»

— Лабрадоры, несмотря на свою прожорливость, те еще хитрюги, — улыбается Виктория. — Были мы как-то с Вивой (собака-поводырь) на выставке-соревновании, где определяют, чей центр или школа лучше собак-проводников готовит. Так вот, во время соревнований был тест на «взять корм из руки чужого». В зале, где проходило соревнование, все отворачивались, исходили слюной, жалобно смотрели на хозяев, но корм не брали. Но стоило только выйти из зала и… ни одна собака не отказалась!

Впрочем, обжорство все-таки не перевешивает остальные преимущества этой породы. Хотя отбор поводырей довольно строгий.

— Обычно отбор происходит на 29-й день после рождения собаки, — рассказывает Зырянова. — Когда щенок уже и не слепой кутенок, но и не успел набрать много информации об окружающем мире. В этом возрасте ярче проявляется то, что в нем заложено самой природой.

Но даже если щенок подходит по всем тестам, бывает, что в процессе обучения, а это минимум полгода, собака оказывается непригодной к будущей деятельности. Иногда выбраковка «отбирает» у нас до 50% собак.

Подготовка собак-проводников в корне отличается от дрессировки служебных собак. Там, где тренируют будущих помощников незрячих людей, вы не найдете полигона с лесенками, бревнами, барьерами, трубами и прочими препятствиями, которые учатся преодолевать служебные собаки. Зато есть аудиоколонки, ямы, имитация открытых люков и даже трамвайные пути и железнодорожные рельсы, самые разные дорожки (асфальтовые с поребриками и без, песочные, выложенные плиткой или кирпичом, просто проселочные).

— Собака-проводник не должна реагировать ни на какие неожиданные звуки, — поясняет Валерий Крумкач, исполнительный директор «Симаргла». —

Ее не должны пугать ни резкий звук сирены, ни гудок автомобиля, ни взрыв петарды. По тротуару она должна вести своего ведомого по краю, чаще всего левому.

Дело в том, что скорость передвижения незрячего с собакой заметно выше скорости обычного пешехода, который, может, и считает, что идет быстро, но все равно отвлекается на то, что видит вокруг. И неосознанно замедляет ход. Так что если слабовидящий человек будет идти по центру, то может чаще сталкиваться с другими людьми. А это иногда приводит к самым неожиданным последствиям.



Валерий Крумкач и Урс. Фото: Елена Лукьяноа / «Новая газета»

27 января нынешнего года Виктория Зырянова проводила для школьников «Урок доброты и толерантности» в парке Сосновка. Как обычно, ее собака-поводырь Вива (возрастная, но все еще активная) была абсолютной звездой. Вдоволь поваляв ее в снегу и потискав, дети наконец отпустили Викторию и Виву.

Путь к трамвайной остановке был незнаком, поэтому они двигались осторожно, задействовав и белую (тактильную) трость. И вот этой тростью Виктория случайно задела (не ударила, а именно задела: слепые ощупывают пространство не ударами, а легкими прикосновениями) ребенка лет шести.

Реакция матери была шокирующей. Она набросилась на Викторию и стала бить ее по голове телефоном, выкрикивая оскорбления. «Слепые должны сидеть дома!» — орала женщина.

Случайные прохожие ее утихомирили, вызвали полицию. Викторию увезла скорая (в больнице ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга). А против неадекватной мамаши было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои, до двух лет лишения свободы).

— К сожалению, мы последние два года наблюдаем рост немотивированной агрессии, — говорит психолог, сотрудник Центра психологической помощи пострадавшим от насилия Андрей С. (фамилия имеется в редакции). —

На мой взгляд, это связано с тем, что российские СМИ сейчас целенаправленно нагнетают агрессию. И не важно, что их целью являются «враги» из соседних стран и из-за океана. Ведь все они где-то там, а общий фон заставляет выплескивать агрессию здесь и сейчас.

Поэтому объектом неожиданного насилия может стать любой человек, особенно с ограниченными возможностями, который не сможет ответить насилием на насилие.

Виктория Зырянова утверждает, что ее случай единичный. А вот ее коллега Валерий Крумкач считает иначе:

— Дело еще и в том, что в культурной столице в последнее время до нуля упал общий культурный уровень. Помощь предлагают все реже. Чтобы место в общественном транспорте уступили, так это вообще счастье. В магазинах вместо того, чтобы, например, помочь спелый фрукт выбрать или картошку не очень гнилую, тебя пошлют куда подальше, а то и просто оттолкнут, да еще и посоветуют дома сидеть и не высовываться.

Но оба сходятся в одном: собака-проводник в таких случаях может помочь даже своим присутствием. Во-первых, и самый жестокосердный человек, ненавистник собак, взглянув на доброжелательную физиономию лабрадора, невольно смягчится. А многие поостерегутся связываться с инвалидом, которого сопровождает таких внушительных размеров спутник.

В большинстве своем люди ведь не знают, что собака-поводырь не может быть охранником. И даже если на ее хозяина нападут и начнут избивать, она в лучшем случае только жалобно заплачет, но никогда не бросится на хама.

Напомню: для воспитания собак-поводырей отбирают щенков с нулевым уровнем агрессии. А затем долгими тренировками тщательно закрепляют полную неспособность к агрессивным действиям — даже к другим собакам или кошкам, не говоря о человеке.

— Именно это понимание — полное отсутствие агрессии у собаки-проводника, мы сейчас и пытаемся втолковать сотрудникам метрополитена в суде, — говорит Крумкач. — Представители подземки твердят, что как бы собака ни была обучена, она все равно остается собакой и может кого-то укусить.

Да не может! Ни течная сука, ни вопли ребенка, ни взрывы петард не способны отвлечь поводыря от главной задачи: провести ведомого по маршруту.

Другое дело, когда мы выходим просто на прогулку. Здесь Урс (собака-поводырь Валерия) может позволить себе расслабиться: познакомиться с другими собаками, поиграть с детьми, поваляться на травке или в снегу. Но даже тогда он абсолютно не способен на агрессию. Как и любой другой подготовленный поводырь.

В Петербурге всего 40 рабочих собак-поводырей и еще около 60 человек ждут своего проводника. И не факт, что все, кто ждет, сможет его/ее получить. Не потому, что не хватает собак или они стоят дорого (собака-поводырь незрячему человеку предоставляется бесплатно). За ее подготовку платит социальная служба, привлекая (на конкурсной основе) центры, подобные «Симарглу». Это уже потом за собакой должен будет ухаживать ее хозяин. Но обычно те, кто принимает решение завести проводника, это понимают. Впрочем, бывают и не очень хорошие истории.

— Был у нас такой случай, — вспоминает Виктория, — бывший полицейский, потерявший зрение, подал заявление в социальную службу на предоставление ему собаки-проводника. У нас как раз были готовые поводыри. Полицейский и его помощник прошли совместное обучение, сработались, друг другу понравились. А через некоторое время мы узнаем, что он использует собаку, чтобы в переходе метро милостыню просить. Проверили, так и есть. Сообщили в социальную службу, те сходили домой к владельцу собаки и не нашли никаких нарушений. У собаки есть лежанка, миски с едой и водой стоят, истощенной она не выглядит. Да и табличку типа «Нечем кормить собаку» на нее никто не вешает. Она просто лежит рядом, пока ее хозяин деньги на бутылку собирает.

Бывшие сослуживцы незрячего не бросили его в беде — определили в наркологическую клинику, а потом увезли в другой город, подальше от собутыльников.

Но вот собака-поводырь стала полностью непригодной к работе. Ее отдали в хорошие руки, она продолжает жить и радоваться жизни, но поводырем уже никогда не сможет работать. А ведь подготовка одной собаки-проводника стоит не менее миллиона рублей.

— Тут не просто денег жалко, а потраченного труда, — вздыхает Виктория. — Когда собаку готовишь к будущей работе, обязательно следует соблюдать дистанцию, чтобы она не стала считать кинолога своим хозяином. Иначе ей будет труднее привыкнуть к тому, кому ее потом отдадут. Так что тут между кинологом и человеком выстраиваются отношения типа учитель–ученик. И когда учитель видит, как его ученик с каждым днем профессионально растет, как команды понимает даже с намека, когда проводник наконец осваивает «разумное неподчинение» (неисполнение команды, когда это может угрожать ведомому), учитель испытывает гордость за ученика. И горько видеть, как многомесячный труд уходит как вода в песок всего за пару месяцев.

Термин «разумное неподчинение» ввели в обиход американские кинологи. Они считают, что собака вправе сама определять, выполнять или не выполнять команду, если выполнение может угрожать ведомому. Но в то же время есть опасность, что собака может привыкнуть самостоятельно решать, какую вообще команду выполнять.

— Не скажу, что я сторонник этой методики, но и не противник, — говорит Зырянова. — Тут все от собаки зависит. Ведь у них так же, как у людей, кто-то обладает более развитым интеллектом, а кто-то с трудом понимает человеческую речь. Для таких неповиновение — полный разрыв шаблона.

Они приучены выполнять команды, а не решать, как и куда вести человека. Ну а насколько интеллектуальна собака и следует ли ей доверять в тех случаях, когда она пытается не выполнить команду, должен решать уже сам хозяин.

Здесь и проверяется связь человека и его помощника — насколько тонко они могут друг друга чувствовать.

Виктория рассказала, что пару лет назад с ее подругой произошел забавный случай, который мог закончиться трагедией. Женщина и ее проводник шли по маршруту, который оба знали досконально. И вдруг собака потянула ведомого в сторону. Женщина решила, что проводник просто решила пройти по газону и вернула собаку. Еще два шага, и собака тянет ведомую уже назад. Женщина с раздражением дернула за шлейку, сделала еще шаг и… провалилась в открытый прямо посередине тротуара канализационный люк. А сверху ей на голову упала собака.

Обе ничуть не пострадали. Но тот случай стал уроком для многих владельцев собак-поводырей: если твоя собака начинает вести себя не совсем обычно на привычном маршруте, будь осторожнее и активнее используй трость. Потому что некоторые четвероногие помощники намного умнее, чем мы привыкли о них думать, и вполне способны на принятие собственных решений. На пользу человеку.

Максим Леонов

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