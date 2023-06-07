Лидии Федосеевой-Шукшиной стало хуже после инфаркта: подробности

Два дня назад стало известно о том, что 84-летнюю Лидию Федосееву-Шукшину доставили в реанимацию с подозрением на ишемический инсульт. С заявлением успела выступить дочь артистки Ольга. По ее словам, актриса находится на плановом обследовании в одном из лучших медучреждений столицы. Так, вероятно, Ольга попыталась снизить информационный шум по поводу госпитализации матери.

Накануне же появилась информация, что в мае у Федосеевой-Шукшиной случился инфаркт головного мозга, Удивительно, что тогда актриса, жалуясь на сильную боль и неконтролируемые подергивания мышц рук, не стала обращаться к врачам сразу. Уже позже с помощью МРТ инфаркт подтвердился.

Сегодня, 7 июня, телеграм-канал Mash сообщил, что Лидии Николаевне, у которой нарушена работа сердца, установили временный кардиостимулятор. Однако его недостаточно для функционирования мышцы, поэтому скоро ей поставят постоянный медицинский прибор.

“После инфаркта головного мозга состояние здоровья актрисы ухудшилось”, – проинформировал Mash.

Лидия Федосеева-Шукшина по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Родные, близкие и поклонники продолжают молиться за выздоровление народной артистки РСФСР.