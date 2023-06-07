Zа Vойну: Проблема толерантности

Проблема толерантности

Толерантность – одно из самых вредных и разрушительных понятий системы, одна из ярких бусинок в пластиковом ожерелье «общечеловеческих ценностей», которое всучили нам в обмен на всё наш всё.

Толерантность изначально не предполагает попытки увидеть, понять или принять другого. Она требует белозубого лицемерия, дежурных улыбок и искреннего безразличия. В любую толерантность всегда включена должная доза нелюбви к ближнему. Мы можем быть толерантны только к тем, кого если не ненавидим, то хотя бы презираем. Это маска, которая обязательно когда-то спадёт.

И ещё – упражнение в подавлении наших внутренних убеждений во имя внешнего одобрения. От лжекультуры толерантности – ежедневные вспышки дикого насилия всех видов человекофобии в самых толерантных странах. Нет более совершенной школы двойных стандартов, чем эта.

Понимание, как искусство смотреть, всегда будет противоположно толерантности – науке не видеть. Для поиска ключей от будущего нам нужен срочный курс нетерпимости к толерантности.

(с) Олег Ясинский

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