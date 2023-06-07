 

Zа Vойну: Проблема толерантности

07.06.2023, 22:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Проблема толерантности

Толерантность – одно из самых вредных и разрушительных понятий системы, одна из ярких бусинок в пластиковом ожерелье «общечеловеческих ценностей», которое всучили нам в обмен на всё наш всё.

Толерантность изначально не предполагает попытки увидеть, понять или принять другого. Она требует белозубого лицемерия, дежурных улыбок и искреннего безразличия. В любую толерантность всегда включена должная доза нелюбви к ближнему. Мы можем быть толерантны только к тем, кого если не ненавидим, то хотя бы презираем. Это маска, которая обязательно когда-то спадёт.

И ещё – упражнение в подавлении наших внутренних убеждений во имя внешнего одобрения. От лжекультуры толерантности – ежедневные вспышки дикого насилия всех видов человекофобии в самых толерантных странах. Нет более совершенной школы двойных стандартов, чем эта.

Понимание, как искусство смотреть, всегда будет противоположно толерантности – науке не видеть. Для поиска ключей от будущего нам нужен срочный курс нетерпимости к толерантности.

(с) Олег Ясинский

https://t.me/olegyasynsky/1038 – цинк

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Мнение: О новой проблеме у Путина… Чего он теперь боится?

07.06 / 85% сотрудников отомстили бывшему работодателю: правила, которые важно соблюдать менеджерам, чтобы не столкнуться с последствиями

07.06 / Сына не пускают к госпитализированному Панфилову с инсультом – названа причина

07.06 / “Больше я таких не видела”: Алферова с нежностью вспомнила покойного Абдулова

07.06 / Мнение: Почему Медведев скрывал?

07.06 / Zа Vойну: По данным основных СМИ…

07.06 / Мнение: Есть ли польза от развивашек, ЕГЭ в каждом классе и образование детей эмигрантов в США

07.06 / Топ на шнуровке и массивное ожерелье: отвлекающие детали эффектного образа для высоких девушек

07.06 / Яркие цвета или френч: интересные тренды педикюра

07.06 / Zа Vойну: Проблема каналов и мелиорации после взрыва Каховской ГЭС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика