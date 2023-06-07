Мнение: О новой проблеме у Путина… Чего он теперь боится?

Кажется, ответ на вынесенный в заголовок вопрос — «чего теперь боится #Путин?» — прост. Проще пареной репы. После активизации украинских диверсионно-разведывательных подразделений на территории России, после пробных атак украинских дронов на Москву и #Кремль у нынешнего российского президента есть реальные основания опасаться за свою #безопасность. Сегодня вылазки отразили, дроны сбили, а завтра? А если вдобавок кто-то в окружении дрогнет?

Да, но нет.

Не это сейчас представляет реальную опасность для главы государства. И даже не украинское контрнаступление, которое то ли началось, то ли вышло на решающую стадию финального этапа окончательной подготовки к началу.

Вспомним классика.

«Но знаешь ли чем сильны мы, Басманов? Не войском, нет, не польскою помогой, А мнением; да! мнением народным» ©

До сих пор это мнение при всех колебаниях складывалось в пользу Владимира Путина. Но за последний год многое изменилось. Очень многое. И вот один показательный опрос, который не покажут «придворные» социологи. Он прошёл в ТГ-канале — обычном агрегаторе новостной повестки, с той лишь разницей, что его админы стараются соблюдать нейтральность и новости отбирают по принципу «и нашим, и вашим». Его аудитория более 400 тыс. чел., и это люди, которые более-менее активно интересуются происходящими событиями, в том числе политикой. А значит, это срез электората: равнодушные на #выборы не ходят.

120 тыс. условно политически активных россиян – вполне репрезентативная выборка в данном случае. И результаты опроса говорят сами за себя.

Но дело не в конкретном бизнесмене, ставшем за короткий срок яркой «звездой». Дело в том, что у электората сформирован запрос на нового активного лидера, предлагающего простые, жёсткие и понятные решения в нынешней непростой ситуации. Это отвечает народному представлению, что раз уж ввязался в драку, надо бить, а не сопли размазывать. В какой-то мере, это запрос на нового Владимира Путина, каким он был 20 лет назад. Не просто с коронной фразой «и в сортире замочим», а с конкретными действиями, из неё вытекавшими.

Нынешний — бледная тень от прежнего. Это видят все и понимают. Отсюда и запрос.

А если есть спрос, предложение точно будет, раньше или позже. И тогда уже не помогут ни силовики, ни телохранители, ни даже эвакуация. Уроки 1917 года всем тут в помощь.

И, в общем-то, уже, наверное, понятно, кто может стать «новым Путиным» не мытьём, так катанием?

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